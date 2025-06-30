Erdemli'de 20. Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Erdemli'de 20. Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası Başladı

Erdemli\'de 20. Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası Başladı
30.06.2025 09:58  Güncelleme: 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde 41 mahalle takımı ve bine yakın sporcu ile düzenlenen Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası, bu yıl 20. kez gerçekleştirildi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği turnuvada tribünler dolup taştı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 41 mahalle takımı, bine yakın sporcunun katılımıyla bu yıl 20.'si düzenlenen futbol turnuvası başladı. Bu yıl da turnuvaya kadınlar yoğun ilgi gösterirken, bazı sporseverlerin tepelerden karşılaşmaları takip etmesi dikkat çekti.

Erdemli ilçesinde köy ve mahallelerin katılımıyla bu yıl 20.'si düzenlenen Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası, 41 takım ve binden fazla sporcunun katılımıyla başladı. Kaymakamlık, belediye ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvada tribünlerin büyük bir kısmını yine kadınlar doldurdu. Eşleri, çocukları veya yeğenleri maça gelen kadınların maça olan ilgisi dikkat çekti.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Erdemli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen turnuvaya 41 takım, 900'ün üzerinde sporcu katıldığını ve bu yıl merhum muhtar Kemal Çevik adıyla düzenlendiğini belirtti.

Başkan Kara, "Tribünlerimizde ciddi bir kadın yoğunluğumuz var. Kadınlarımız bu turnuvaya ciddi katılım sağlıyorlar. Bütün seyircilerimize iyi seyirler diliyorum. Kazasız belasız bir turnuva diliyorum" dedi.

Heyecanla maçı izleyen ve okuduğu dua sonrası takımı 2 gol atan kadınlardan Sevim Küçük, "Kösereli takımına başarılar, hayırlısı hangisi ise dua ettik. Maça dua ile başladım, hakkımızda hangisi hayırlısı ise diye dua ettim" diye konuştu.

Kadınlardan Ayşe Nur Bozkulak da, "Bu maça gelmek için günümüzün işini ona göre ayarladık, buraya geldik. Bir centilmenlik maçı olacak, güzel bir maç olacak. Heyecanlıydı, ilk etapta dua ettik, 2 attık ama sonra da 1 tane gol yedik. Güzel sonuçlansın, tatlılıkla dostane sonuçlansın" ifadelerini kullandı.

77 yaşındaki Ayşe Geriz de, "Evdeki işleri yaptık maça geldik. Çocuklarımız var, yeğenlerimiz var. Onları izlemeye ve dinlenmeye geldik" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Kaymakamlık, Erdemli, mersin, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erdemli'de 20. Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı
Yavaş’tan “Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem“ dediği iddiasına yalanlama Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem" dediği iddiasına yalanlama
Torununun canını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti Torununun canını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
Diyarbakır’da ’kız kaçırma’ kavgası 1 ölü, 3 gözaltı Diyarbakır'da 'kız kaçırma' kavgası; 1 ölü, 3 gözaltı
Türkiye yanıyor Alevler bu kez İzmir’den yükseldi Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sürpriz misafir Uçak pisti pas geçti Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürpriz misafir! Uçak pisti pas geçti
Gizli duruşma sonrası Netanyahu’nun bu haftaki duruşmaları ertelendi Gizli duruşma sonrası Netanyahu'nun bu haftaki duruşmaları ertelendi
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu

09:54
Gram altındaki sert düşüş sonrası yeni tahmin
Gram altındaki sert düşüş sonrası yeni tahmin
09:08
Seferihisar’da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü
Seferihisar'da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü
19:47
İstanbul’da orman yangını Aydos’tan alevler yükseldi
İstanbul'da orman yangını! Aydos'tan alevler yükseldi
19:25
Isparta’da köylüyü isyan ettiren su projesi Bastonlarıyla barikatları aştılar
Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
19:20
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
19:12
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
18:39
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi Bakandan sert yanıt
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt
18:27
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
18:16
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu
Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
18:09
99. Gazi Koşusu’nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı “Cutha“ kazandı
99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" kazandı
17:25
İran, BM’den İsrail ve ABD’nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
İran, BM'den İsrail ve ABD'nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
17:22
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
17:08
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
15:48
Gizli duruşma sonrası Netanyahu’nun bu haftaki duruşmaları ertelendi
Gizli duruşma sonrası Netanyahu'nun bu haftaki duruşmaları ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 11:29:36. #7.11#
SON DAKİKA: Erdemli'de 20. Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.