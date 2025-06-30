Erdemli\'de 20. Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası Başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 41 mahalle takımı, bine yakın sporcunun katılımıyla bu yıl 20.'si düzenlenen futbol turnuvası başladı. Bu yıl da turnuvaya kadınlar yoğun ilgi gösterirken, bazı sporseverlerin tepelerden karşılaşmaları takip etmesi dikkat çekti.

Erdemli ilçesinde köy ve mahallelerin katılımıyla bu yıl 20.'si düzenlenen Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası, 41 takım ve binden fazla sporcunun katılımıyla başladı. Kaymakamlık, belediye ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvada tribünlerin büyük bir kısmını yine kadınlar doldurdu. Eşleri, çocukları veya yeğenleri maça gelen kadınların maça olan ilgisi dikkat çekti.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Erdemli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen turnuvaya 41 takım, 900'ün üzerinde sporcu katıldığını ve bu yıl merhum muhtar Kemal Çevik adıyla düzenlendiğini belirtti.

Başkan Kara, "Tribünlerimizde ciddi bir kadın yoğunluğumuz var. Kadınlarımız bu turnuvaya ciddi katılım sağlıyorlar. Bütün seyircilerimize iyi seyirler diliyorum. Kazasız belasız bir turnuva diliyorum" dedi.

Heyecanla maçı izleyen ve okuduğu dua sonrası takımı 2 gol atan kadınlardan Sevim Küçük, "Kösereli takımına başarılar, hayırlısı hangisi ise dua ettik. Maça dua ile başladım, hakkımızda hangisi hayırlısı ise diye dua ettim" diye konuştu.

Kadınlardan Ayşe Nur Bozkulak da, "Bu maça gelmek için günümüzün işini ona göre ayarladık, buraya geldik. Bir centilmenlik maçı olacak, güzel bir maç olacak. Heyecanlıydı, ilk etapta dua ettik, 2 attık ama sonra da 1 tane gol yedik. Güzel sonuçlansın, tatlılıkla dostane sonuçlansın" ifadelerini kullandı.

77 yaşındaki Ayşe Geriz de, "Evdeki işleri yaptık maça geldik. Çocuklarımız var, yeğenlerimiz var. Onları izlemeye ve dinlenmeye geldik" diye konuştu. - MERSİN