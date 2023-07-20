Erden Timur canlı yayında taraftara Icardi müjdesini patlattı: Az kaldı, gelecekler

Sponsorluk anlaşması için düzenlenen törende konuşan Erden Timur, Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile ilgili sağlık problemlerinin çözümü sonrası İstanbul'a geleceğini açıkladı.

"EŞİYLE İLGİLİ SAĞLIK DURUMU VAR"

Timur yaptığı açıklamada, "Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık durumu var. Az kaldı, birkaç test var. Ondan sonra gelecekler." dedi.

"SABIRLI OLMALIYIZ"

Bakambu transferi ile ilgili bilgi vermeyen Timur, "İlk olarak boş olan yerleri dolduracağız. Transfer rakamları Suudi Arabistan etkisiyle arttı. Sabırlı olmalıyız. Farklı sponsorluklarla transferini sonlandıracağız 3-4 oyuncu daha var. Onlar da 2. Tur'dan önce olacak. Mauro'nun da gelişi, eşinin yapılacak testlerine bağlı." ifadelerini kullandı.