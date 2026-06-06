Erdenay ve Milaknis Basketbolseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Erdenay ve Milaknis Basketbolseverlerle Buluştu

Erdenay ve Milaknis Basketbolseverlerle Buluştu
06.06.2026 16:49
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Harun Erdenay ve Arturas Milaknis, genç sporcularla şut teknikleri üzerine görüşmeler yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay ile Litvanyalı eski basketbolcu Arturas Milaknis, "Şut Kliniği" isimli söyleşide basketbolseverlerle bir araya geldi.

Başkent İz Spor Kulübü'ndeki "Şut Kliniği" söyleşisinde Erdenay ile Milaknis, basketbolda şutun incelikleri, saha tecrübeleri ve basketbol hikayelerini genç sporcular ve aileleriyle paylaştı.

Başkent İz Spor Kulübü'ne Litvanya ekolünü gençlerle buluşturduğu için teşekkür eden Erdenay, "Avrupa'da öne çıkan ekollerden. Genç oyuncuyken bizlere de abilerimiz gelip nasıl top atarız, dripling yaparız, nasıl adam geçeriz anlattı. Bunları çok iyi oyunculardan öğrenmek bizi çok mutlu etti." dedi.

Erdenay, Arturas'ın gençlerle Ankara'da hafta sonu kamp yapacağını, tecrübelerini genç oyunculara aktarmasının da çok önemli olduğunu vurguladı.

Türk basketbolu olarak 2025-26 sezonunun çok iyi geçtiğini dile getiren Erdenay, şöyle devam etti:

"A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Letonya'daki Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı ve gümüş madalya elde etti. Finali Almanya karşısında çok az nüanslarla kaybettik, büyük bir başarı. Aynı şekilde kızlarımız elemeleri geçip Berlin'deki Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Avrupa kupalarında takımlarımız üst turlara çıktı. Türk basketbolu altın çağını yaşıyor desek haksızlık etmiş olmayız. Amacımız önümüzdeki turnuvalarda da bu başarıları sürdürebilmek. Ankara basketbola her zaman alt yapıdan oyuncu çıkaran fabrika niteliğinde. Son yıllarda Türk Telekom Basketbol Takımı da çok başarılı oyunlar sergiliyor. Yönetim olarak amaçlarımızdan birisi de basketbolu Anadolu'ya yaymak. Her zaman kulüplerimize gerekli desteği yapmaya hazırız."

2026 Dünya Futbol Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın zirveye çıkmasını dilediğini sözlerine ekleyen Erdenay, "2002'de her milli maçı seyretmiştim, çok gururlanmıştım, ağlamıştık. Futbol milli takımımıza ayrı bir sevgimiz var, 24 sene sonra hem Türkiye'de hem Avrupa'da oynayan çok yetenekli oyuncularımız var. Her maçı seyredeceğiz uykusuz kalacağız, bütün takıma ekibe başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milaknis: "Türk basketbolu dünyada zirveye çıkacaktır"

Litvanyalı eski basketbolcu Arturas Milaknis, genç basketbolculara tecrübelerini anlatmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

A Milli Basketbol Takımı'nın çok kaliteli bir başantrenöre (Ergin Ataman) ve çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Milaknis "Türkiye'de basketbol adına çocuklar kararlı ve çalışkanlar, o yüzden Türk basketbolunun geleceği güzel. Artık Türk basketbol kulüpleri Avrupa şampiyonluğuna oynuyor. Gelecekte de Türk basketbolu dünyada zirveye çıkacaktır çünkü gençler iyi destek alıyor." diye konuştu.

Basketbol Süper Ligi'ndeki bütün takımlardan gelecek antrenörlük tekliflerini kabul edeceğini de dile getiren Milaknis, "Türkiye Basketbol Süper Ligi, Avrupa'nın en iyi ikinci ligi." yorumunu yaptı.

Türkiye'de İstanbul ve Bodrum'u çok sevdiğini aktaran Milaknis, "Türk yemeklerini de çok severim, kebap, çoban salata ve baklavayı seviyorum." diye konuştu.

Basketbol öğrencilerinin görüşleri

Başkent İz Spor Kulübü oyuncularından Yağız Enis Peru, yaklaşık 5 yıldır basketbol oynadığını belirterek "Şu anda Başkent İz Spor Kulübü'nde profesyonel devam ediyorum, bu sezon 21 ve 18 yaş altında oynadım. 20 yaş altında şampiyon olduk. Harun Erdenay ve Milaknis'in geleceğimiz için çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Dünyaca ünlü böyle bir şutörün bize deneyimlerini anlatması, göstermesi önemli." dedi.

Basketbola profesyonel devam etmek istediğini dile getiren Yağız Enis Peru, "İnşallah ileride büyük bir basketbolcu olmak istiyorum, milli takımda oynamak istiyorum." diye konuştu.

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın finale çıkmasını çok istediğini de ifade eden Yağız Enis Peru, basketbolda en çok Alperen Şengün'ü futbolda ise Cristiano Ronaldo ve Arda Güler'i sevdiğini sözlerine ekledi.

Basketbol eğitimi alan 4. sınıf öğrencisi Lidya Akıncı da "Annem de milli basketbolcu olduğu için çok erken yaşlardan beridir basketbol oynuyorum. Annem Dilek Akıncı eskiden milli basketbolcuydu. Harun Erdenay ve Arturas Milaknis'i tanımak çok güzel. Koç Arturas bize çok güzel şut çalıştırdı. Basketbolu çok seviyorum, hedefim ileride milli takımda ve WomenNBA'de oynamak." sözleriyle görüşlerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Erdenay ve Milaknis Basketbolseverlerle Buluştu - Son Dakika

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