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Erdi Dikmen, Altınordu'da - Son Dakika

Erdi Dikmen, Altınordu'da

04.02.2022 10:08
Erdi Dikmen, Altınordu'da

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattında yer alan Altınordu, Ankaragücü'nde forma giyen Erdi Dikmen'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattında yer alan Altınordu, Ankaragücü'nde forma giyen Erdi Dikmen'i kadrosuna kattı.

Ara transfer döneminde ilk transferini Manisa'dan Kubilay Aktaş'ı kadrosuna katarak gerçekleştiren Altınordu, Ankaragücü'nde forma giyen Erdi Dikmen'i de renklerine bağladı. Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde, İdari Direktör Barış Ertosun'un da hazır bulunduğu imza töreninde başarılı futbolcu, sezon sonuna kadar kendisini Altınordu'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladı. - İZMİR

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Erdi Dikmen, Ankaragücü, Spor Toto, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erdi Dikmen, Altınordu'da - Son Dakika Spor


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