- Erdinç Sözer: "Amacımız her maçı kazanmak"

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer:

"Bugün ilk yarıda iyiydik ama ikinci yarıda kötüydük"

İSTANBUL - Gaziantep FK karşısında 2-0 kazanan Başakşehir'de Yardımcı Antrenör Erdinç Sözer maçın ardından konuştu. İlk yarıda iyi oynamalarına karşın ikinci yarıda etkili olamadıklarını söyleyen Sözer, amaçlarının her maçı kazanmak olduğunu ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yı Pizzi ve Serdar Gürler'in golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 40'a çıkaran Başakşehir'de Yardımcı Antrenör Erdinç Sözer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Sözer, "Galibiyete çok sevindik. Bizim için 3 puan hedefimizdi ve bunu başardık. Farklı bir kadroyla oynadık bugün. Siz de gördünüz. Yeni oyuncularla oynamak kolay değil. İlk yarı istediğimiz oyunu oynadık ve pozisyonlar çıkardık. Hak ettik 3 puanı. Golden sonra Gaziantep daha baskılı oynadı ve öne geldi. Orda zorluklar çektik. Takımımız daha kaliteli ve bunu ileride göstereceğimize inanıyoruz. Kontrataktan ikinci golü atınca da skoru elimizde tuttuk. Böyle maçlarda galip gelmemiz lazım. Daha önce pozisyonlar yakalayıp atamıyorduk. Bu kez ilk yarıda oynadık ve ikinci yarıda Gaziantep baskı yaptı. Yeni oyuncuları tebrik ediyorum. Serdar, Pizzi, Trezeguet iyi katkılar verdi" şeklinde konuştu.

"Bugün ilk yarıdan memnunuz ama ikinci yarıdan değiliz"

Yeni transferlerden Pizzi ve Trezeguet'nin ilk 11'de forma giymesiyle ilgili de konuşan Erdinç Sözer, "Pizzi ve Trezeguet çok kaliteli oyuncular. Her ikisi de yüksek seviyede oynadı. Trezeguet, Afrika Kupası'nda oynuyordu. Pizzi de oyuna sürekli giriyordu. Oyunculara güvenimiz yüksekti. O yüzden problem olmadı. Cezalı isimler nedeniyle pozisyonlarda boşluklar da vardı ve çekinmeden onları kadroya koyduk" diye konuştu. Sözer, son olarak amaçlarının her maçta kazanmak olduğunu ifade ederek, "Biz hedef konuşmadık. Genelde her çıktığımız maçı kazanarak hareket ediyoruz, en büyük hedefimiz bu. Zaten düşüncelerimiz de yüksekti. Oyunumuzu geliştirmemiz lazım. Bugün ilk yarıdan memnunuz, ikinci yarıdan memnun değiliz. Bugünkü galibiyet takımımız için çok iyiydi" açıklamasını yaptı.