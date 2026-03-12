Erdinç ve Cenk Aygün Kick Boks\'ta Yeni Görevde

Eskişehir'deki Dinamik Do Spor Kulübü'nün antrenörü Erdinç Aygün Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Profesyonel Şube Kurul Üyeliği'ne, antrenör Cenk Aygün ise Gençler Light Contact Teknik Kurul Üyeliği görevine getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kick boks sporunun gelişimi ve genç sporcuların geleceği adına büyük sorumluluk taşıyan bu kurullarda görev almanın büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğu belirtildi.

Kulübün görev bilinciyle hareket ederek Türk kick boksunun ilerlemesi ve daha büyük başarılara ulaşması için üzerlerine düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek adına çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca görevlendirmeden dolayı Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı'ya teşekkür edildi.