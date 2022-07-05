Kulüpten yapılan açıklamada, iç transferde defans oyuncusu Rashida Marie Beal, dış transferde Fenerbahçe 'den ön libero Dilan Aslan, Hakkarigücü'nden sağ bek Melda Çetin ve ALG Spor'dan da kaleci Bedriye Cam ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı, transferde 4 oyuncuyla anlaştı - Son Dakika

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