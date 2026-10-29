Ereğlispor, teknik direktörlüğe Kayserili İsmail Okumuş'u getirdi - Son Dakika
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Ereğlispor, teknik direktörlüğe Kayserili İsmail Okumuş'u getirdi

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Ereğlispor, teknik direktörlüğe Kayserili İsmail Okumuş\'u getirdi
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Konya Süper Amatör Küme ekiplerinden Ereğlispor, yeni sezon öncesi antrenör İsmail Okumuş ile anlaştı. 2026-2027 sezonunda şampiyonluk hedefleyen yeşil beyazlılarda Okumuş'un yardımcılığını Kayserili genç antrenör Orhan Uluçay yapacak.

Kayserili tecrübeli Antrenörü İsmail Okumuş, Konya ekibi Ereğlispor ile anlaştı.

Konya Süper Amatör Küme ekiplerinden Ereğlispor yeni sezon öncesi Antrenör İsmail Okumuş'u takımın başına getirdi. 2026-2027 sezonunda şampiyonluk hedefi ile yola çıkan yeşil beyazlılar, çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Kayseri'de geçmiş sezonlarda Kayserigücü FK, Talas Belediyespor ve Gaziosmanpaşaspor gibi takımlarda görev yapan Antrenör İsmail Okumuş, yeni sezonda Ereğlispor'un başarısı için mücadele edecek. Tecrübeli Antrenör İsmail Okumuş'un yardımcılığını ise yine Kayserili genç antrenör Orhan Uluçay yapacak.

Ereğlispor Kulüp Başkanı Mustafa Oymak, yeni teknik yapılanma ilgili yaptığı açıklamada; "Teknik Direktörümüz İsmail Okumuş ve yardımcı antrenörümüz Orhan Uluçay ile Ereğlispor'umuzun menfaatlerini gözeterek anlaşmaya vardık. Bizim için önemli olan sadece maç kazanmak değil; birlik ve beraberlik içerisinde, takım ruhunu ön planda tutan, camiamızla bütünleşmiş güçlü bir Ereğlispor oluşturmaktır. Yaptığımız anlaşmanın hem kulübümüz hem teknik ekibimiz hem de büyük Ereğlispor camiası için hayırlı olmasını diliyorum. Hedefimiz belli, yolumuz belli. Hep birlikte başaracağız" dedi.

Kaynak: İHA
İsmail OkumuşKonyaSporSon Dakika

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