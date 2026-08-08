Eren Derdiyok 10 sene sonra Galatasaray'a geri döndü - Son Dakika
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Eren Derdiyok 10 sene sonra Galatasaray'a geri döndü

Eren Derdiyok 10 sene sonra Galatasaray\'a geri döndü
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Galatasaray, eski futbolcusu Eren Derdiyok'u U17 Takımı Teknik Sorumluluğu görevine getirdi. Son olarak Basel U19 takımında çalışan Derdiyok, 10 yıl sonra sarı-kırmızılı kulübe geri döndü.

Galatasaray, eski futbolcusu Eren Derdiyok'un U17 Takımı Teknik Sorumlusu olarak göreve başladığını açıkladı. Son olarak Basel U19 takımında görev yapan Derdiyok, 10 yıl sonra sarı-kırmızılı kulübe geri döndü.

U17 TAKIMININ BAŞINA GETİRİLDİ

Altyapı takımlarındaki teknik yapılanmasını sürdüren Galatasaray, U17 Takımı Teknik Sorumluluğu görevine eski milli futbolcu Eren Derdiyok'u getirdi.

Futbolculuk kariyerinde önemli kulüplerde forma giyen Derdiyok, yeni görevinde Galatasaray'ın genç oyuncularının gelişimi için çalışacak.

SON OLARAK BASEL U19'DA GÖREV YAPTI

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik alanda çalışmalarına devam eden Eren Derdiyok, son olarak Basel'in U19 takımının başında görev aldı. Derdiyok, edindiği tecrübeyi bundan sonra Galatasaray altyapısında genç futbolcuların gelişimi için kullanacak.

10 YIL SONRA GALATASARAY'A DÖNDÜ

Galatasaray'ın eski golcülerinden Eren Derdiyok, yeni göreviyle birlikte 10 yıl sonra yeniden sarı-kırmızılı kulübe döndü. Bu kez teknik ekipte yer alacak Derdiyok, Galatasaray U17 Takımı'nın sorumluluğunu üstlenecek.

Eren Derdiyok, Galatasaray, Basel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eren Derdiyok 10 sene sonra Galatasaray'a geri döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Unal Sevım Unal Sevım:
    abi madem derdin yoktu niye geri döndün:) 2 0 Yanıtla
  • mesut mesut:
    Güzel topçu iş yapar en az 20 golu var. hahahahahahaba 2 0 Yanıtla
    Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    Mesut iyi oku belliki fenerbostanlısın futbolcu değil teknik adam. 0 0
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SON DAKİKA: Eren Derdiyok 10 sene sonra Galatasaray'a geri döndü - Son Dakika
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