Ergene Velimeşespor'un 2024-2025 sezonu maç takvimi açıklandı - Son Dakika
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Ergene Velimeşespor'un 2024-2025 sezonu maç takvimi açıklandı

Ergene Velimeşespor\'un 2024-2025 sezonu maç takvimi açıklandı

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk yarı müsabaka programı belirlendi. Ergene Velimeşespor'un da maç takvimi açıklandı. Kulübün stadyumunda devam eden çalışmalar nedeniyle bazı maçların saat bilgisi boş bırakıldı. Ergene Velimeşespor, sezonun ilk yarısında 15 maçın 7'sini evinde, 8'ini ise deplasmanda oynayacak. İlk maçını 8 Eylül 2024 Pazar günü oynayacak olan takım, ligin ilk yarısını 15 Aralık 2024 tarihinde Kahramanmaraş deplasmanında oynayacağı maçla tamamlayacak.

13.08.2024 09:17  Güncelleme: 09:19
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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk yarı müsabaka programı belirlendi. Buna göre 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor'un da maç takvimi açıklandı.

Stadyumunda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam eden kulüplerin stadyum bilgisi, stadyumunda ışıklandırması bulunan ve ışıklandırma denetimi devam eden kulüplerin oynayacakları maçlarda ise saat bilgisinin boş bırakıldığı maç takvimine göre Ergene Velimeşespor 2024- 2025 sezonunun ilk yarısında oynayacağı 15 maçın 7'sini evinde 8 ini ise deplasmanda oynayacak. Tekirdağ ekibi iç sahada ve deplasmandaki birer maçında Cumartesi günleri, diğer maçlarda ise Pazar günleri sahaya çıkacak.

8 yıldan beri profesyonel liglerde boy gösteren ve ev sahibi olduğu maçlarda Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nu kullanan Ergene Velimeşespor, 2024 - 2025 futbol sezonuna 8 Eylül 2024 Pazar günü saat 16.30'da Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Silifke Belediyespor maçı ile başlayacak. Ligin 5. haftasında Kartal Bulvarspor'u konuk edeceği maçı 5 Ekim 2024 Cumartesi günü, 8. haftada ise İzmir deplasmanında Bornova 1877 takımı ile oynayacağı maçı 26 Ekim 2024 Cumartesi günü oynayacak olan Tekirdağ temsilcisi, ilk yarıdaki diğer maçlarında ise sahaya Pazar günleri çıkacak.

8 Eylül 2024 Pazar günü oynayacağı Silifke Belediyespor maçı ile lige başlayacak olan Ergene Velimeşespor, ligin ilk yarısını 15 Aralık 2024 tarihinde Kahramanmaraş deplasmanında oynayacağı 15. hafta maçı olan Kahramanmaraşspor karşılaşması ile tamamlayacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ergene Velimeşespor'un 2024-2025 sezonu maç takvimi açıklandı - Son Dakika

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