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Ergi Kırkın ve Yankı Erel, M25 Doha Turnuvası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Ergi Kırkın ve Yankı Erel, M25 Doha Turnuvası'nda şampiyon oldu

Milli tenisçiler Ergi Kırkın ve Yankı Erel, Katar'da düzenlenen M25 Doha Turnuvası'nda şampiyonluk elde etti. İlk turu walkover olarak geçen Kırkın ve Erel ikilisi çeyrek finalde Gürcü rakiplerini, yarı finalde ise Çek rakiplerini yenerek finale yükseldi. Final maçında Japon rakiplerini mağlup eden Kırkın ve Erel, ilk çiftler şampiyonluğunu kazandı.

Ergi Kırkın ve Yankı Erel, M25 Doha Turnuvası\'nda şampiyon oldu
20.01.2024 - 13:55,
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Milli tenisçiler Ergi Kırkın ve Yankı Erel, Katar'da düzenlenen toplamda 25 bin Dolar ödüllü M25 Doha Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Sert zeminde gerçekleşen organizasyonda ilk turu walkover olarak geçen Kırkın/Erel ikilisi çeyrek finalde Gürcü rakiplerini, yarı finalde ise 1 numaralı seri başı Çek rakipleri Marek Gengel/Matej Vocel'i yenerek finale ilerledi. Final maçında Japon rakipleri Masamichi Imamura/Naoki Tajima'yı 4-6, 6-3 ve 10-2 ile geçen Yankı Erel/Ergi Kırkın ikilisi beraber ilk çiftler şampiyonluğunu elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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