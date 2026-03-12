Ergin Ataman\'dan Fenerbahçe itirafı

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, çalıştırdığı Yunan ekibinin son 2,5 yılda Fenerbahçe Beko'dan sonra Avrupa'nın en başarılı kulübü konumunda olduğunu söyledi.

''FENERBAHÇE'DEN SONRA AVRUPA'NIN EN BAŞARILISIYIZ''

Ataman, "Takımda son 2,5 yıldır birlikte oynayan yedi oyuncu var ve bu 2,5 yılda, herkese hatırlatmak isterim ki bizden daha iyi sonuçlar alan Fenerbahçe'den sonra Avrupa'nın en başarılı kulübüyüz. 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu, 1 Yunanistan şampiyonluğu ve 2 Yunanistan Kupası. Bazen normal sezonda maç kaybettik. Bunu umursamıyorum. Sadece geçen yıl olduğu gibi Dörtlü Final'de kaybettiğimizde ya da Paris'e karşı düdük çalınmayan bir faulle veya Fenerbahçe'ye karşı son saniye basketiyle kaybettiğimizde umursuyorum. Şimdi takımın öz güven kazanması ve büyük hedefler için oynaması önemli. Hedeflerine ulaşma yeteneğine sahip." ifadelerini kullandı.

''BU BENİM HEDEFİM VE KOÇLUK FELSEFEM''

Bu sezon da şampiyonluk hedeflediklerini belirten Ataman, "Bu takım normal sezon maçlarında bazı sorunlar yaşayabilir, bazı takımlar normal sezonda bizi yendiklerinde çok mutlu oluyorlar, ama biz sadece şampiyonluğu kazandığımızda mutlu oluyoruz. Sadece kazandığımızda mutlu olacağız. Bu benim hedefim ve koçluk felsefem." şeklinde konuştu.