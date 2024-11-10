Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı

Yunanistan takımı Panathinaikos, baş antrenörü Ergin Ataman'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Açıklamaya göre Ataman'ın durumu endişe verici değil ve başarılı koçun kısa süre içinde görevine dönmesi bekleniyor. 104-68'lik galibiyetin ardından öksürük şikayeti olan Ergin Ataman, testler için hastaneye gönderildi. Sonuç olarak maçtan sonra ERT'ye konuşmadı. Tecrübeli antrenörün yardımcısı Christos Serelis'in Peristeri maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Ataman'ın yerine geçtiğini belirtti.
Önümüzdeki hafta Salı günü Maccabi'yi ağırlayacak olan Panathinaikos, Cuma günü EuroLeague'de Virtus ile oynayacağı maç için Bologna'ya gidecek.
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