Ergin Ataman: Kaybettikten sonra asla pozitif düşünemem

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Almanya finalinin ardından açıklamalar yaptı.

''ASLA POZİTİF DÜŞÜNMEM''

Ergin Ataman maçla ilgili, "Kaybettikten sonra asla pozitif düşünmem. Bugün pozitif şeyler konuşma günü değil." dedi.

''YORUM YAPMAMI ENGELLİYOR''

Sözlerine devam eden başarılı başantrenör, "Çok üzgünüm. Böylesine önemli bir finali son iki dakikaya kadar önde götürdük, son saniyelerde kaybetmek önümüzdeki süreç için yorum yapmamı engelliyor. Önümüzdeki süreçte yorum yaparız." ifadelerini kullandı.

''SON ANDA ATIŞ YAPMAK İSTEDİ''

Alperen Şengün'ün son pozisyonda atış yapmak istedğini söyleyen Ergin Ataman, "Oyuncuların maç içindeki kararları hakkında yorum yapmak istemiyorum. Alperen Şengün son topta atış yapmak istedi ve yaptı. Bu kadar." sözlerini sarf etti.