Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman: Play-off'a kalmak büyük bir başarı - Son Dakika
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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman: Play-off'a kalmak büyük bir başarı

Panathinaikos Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, yeni bir takım kurmalarına rağmen THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu ikinci sırada bitirerek play-off'a kalmalarının çok büyük bir başarı olduğunu söyledi. Ataman, takımın iyi bir kimya oluşturduğunu ve taraftar desteğinin de büyük olduğunu belirtti. Ayrıca, Anadolu Efes'in eski yardımcı antrenörü Tomislav Mijatovic'in başarısını da övdü.

15.04.2024 11:19  Güncelleme: 11:20
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Panathinaikos Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, yeni bir takım kurmalarına rağmen THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu ikinci sırada bitirerek play-off'a kalmalarının çok büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Anadolu Efes'te ikisi THY Avrupa Ligi olmak üzere birçok şampiyonluk yaşayan tecrübeli başantrenör, sezon başında büyük umutlarla Yunanistan temsilcisinin başına geçti. Ataman, Avrupa Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda istediği başarıları elde edemeyen Panathinaikos'ta yeni bir takım oluşturduklarını belirten deneyimli başantrenör, şu ifadeleri kullandı:

"Normal sezon olarak Anadolu Efes'te yaşadığımız ilk dönemle bir benzerlik var. Anadolu Efes'i aldığım zaman sonuncu sıradaydı. Bir sonraki sezon sadece 3 oyuncuyu takımda tuttuk ve THY Avrupa Ligi'nde final oynama başarısı gösterdik. Panathinaikos'ta da geçen sezon 17. olan takımdan sadece 3 oyuncuyu takımda tuttuk. Kostas Sloukas dışında normal bütçelerle 10 yeni oyuncu transfer ettik. İyi bir takım kimyası kurduk. Takımda iyi ve çok karakterli oyuncular var. Takımın havası çok iyi. Avrupa'da en fazla şampiyonluk yaşayan kulüp olmasına rağmen uzun yıllardır üst düzey başarı elde edilememiş. Müthiş bir taraftar desteği var. 20 bin kişilik salonda her maç tam kapasite oynanıyor. Taraftar o heyecanı yeniden yaşıyor. Bir bütünleşme oldu. Böyle yeni bir takımla Real Madrid'in arkasında normal sezonu ikinci sırada bitirmek çok büyük bir başarı. Aynı zamanda Yunanistan Ligi'nde de lideriz."

"Dörtlü Final'e kalırsak tarihi bir olay olur"

THY Avrupa Ligi'nde play-off oynama hakkı elde ederek ilk hedeflerini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ergin Ataman, şu görüşleri paylaştı:

"Tabii bu yeterli değil. Önümüzde play-off var. Maccabi Playtika-Baskonia maçının galibiyle eşleşeceğiz. İlk olarak normal sezonu ilk 4'te bitirip play-off'ta saha avantajını almayı hedefliyorduk. Bunu başardık. 7 aylık maratonda bunu gerçekleştirdik. Yastığa başımı koyduğumda elbette Dörtlü Final'i hedefliyorum. Ancak şampiyonluk hayali kurmak için henüz erken. Tabii bu takım her türlü başarıya ulaşabilir. Son 7 senedir Dörtlü Final'e kalamayan bir Panathinaikos var. Şu an tek düşüncem play-off'u geçip Dörtlü Final'e kalmak. Bu, bizim için tarihi bir olay olur. Sonrasında ise tekrar başka hayaller kurarız."

"Direkt başarılı olmaya odaklanıyorum"

Ergin Ataman, Anadolu Efes'in ardından Panathinaikos'taki ilk sezonunda da yeni bir takım oluşturmasına rağmen elde edilen başarıya ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Kısa vadede takım kurup bir şeyler yapmak belki de büyük bir başarı ama bunun temelinde benim bunu kanıksamış olmam var. Bunu kendimde büyük bir sıkıntı olarak görmüyorum. Ben 'Yeni bir takım kurduk, 3-4 yıllık plan yapalım' demiyorum. Direkt başarılı olmaya odaklanıyorum. Belki de bu yüzden bana normal geliyor ama bu, sporda alışılagelmiş bir durum değil. Yeni bir takım kurmak benim için çok büyük bir sıkıntı değil. Önemli olan takımın kimyasını iyi oluşturmak. Takımı 2-3 ayda toparlıyorsun. İyi bir çalışmayla sistemi oturtuyorsun. Bunu Anadolu Efes'in ardından Panathinaikos'ta da gerçekleştirdik."

"Tomislav Mijatovic, bir mucizeyi gerçekleştirdi"

Ergin Ataman, eski takımı Anadolu Efes'in Tomislav Mijatovic yönetiminde yakaladığı çıkışla play-in oynama hakkı elde etmesinin önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Lacivert-beyazlı ekipte 5 sene yardımcılığını üstlenen Mijatovic'in çok iyi bir başantrenör olduğunu aktaran Ataman, şunları kaydetti:

"Tomislav Mijatovic, bir mucizeyi gerçekleştirdi. Anadolu Efes, herkes için kayıp denilen sezonda bence müthiş bir olayı yaptı. Bu, benim için sürpriz değil. Tomislav, son derece mütevazı ve bilgili bir karakter. Yıllarca büyük koçlarla beraber çalıştı. Son 5 senedir Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştığımız dönemde bize çok büyük katkı verdi. Egosu hiç yok, son derece sakin ve maçları da müthiş yönetiyor. Onunla sürekli konuşuyoruz. Bunu hak eden birisi. Hiç ön plana çıkmadı. O Anadolu Efes'le özdeşleşmiş biri. Panathinaikos'a, yanıma almak istedim ama ilk söylediği şey 'Benim yerim burası. Değil Panathinaikos, Los Angeles Lakers da olsa buradan bir yere gitmem. Çok mutluyum' oldu. Bunu çok takdir ettim. Bu başarılara layık birisi. İnşallah daha iyisini gerçekleştirir. Gerçek bir Anadolu Efesli. Geldiğinden beri çok önemli bir iş yaptı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman: Play-off'a kalmak büyük bir başarı - Son Dakika

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