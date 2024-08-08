Ergin Ataman: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güzel bir atmosfer var

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ERCAN ÇAKAR - A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Yunanistan'ın Panathinaikos ekibi başantrenörü Ergin Ataman, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda basketbol maçlarının güzel bir atmosferde geçtiğini söyledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip eden tecrübeli başantrenör, oğlu Sarp Ataman ile AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Olimpiyatları yerinden takip etmenin çok heyecan verici olduğunu belirten Ataman, ilk kez olimpiyatta birçok branşı takip etme şansını bulduğunu söyledi.

Oğlu Sarp'ın daha şanslı olduğunu dile getiren Ergin Ataman, atletizm başta olmak üzere birçok branşta dünya rekoruna şahit olduğunu ifade etti.

Basketbol çeyrek final maçlarını takip ettiğini bu akşam da yarı final maçlarını izleyeceklerini anlatan Ataman, şunları kaydetti:

"ABD, Sırbistan'la karşılaşacak. Ev sahibi Fransa da Almanya'yla mücadele edecek. Zorlu maçlar olacak. Maçlardan önce çok güzel bir atmosfer olduğunu belirtmem lazım. Olimpiyat ruhu farklı. Burada artık bir fanatizm, bir taraftarlık yok. 20 bin kişilik Bercy Spor Salonu'nda dünyanın her yerinden gelen insanlar bilet almışlar. Büyük bir keyifle maçları takip ediyorlar. Dünyanın en ünlü sporcuları, belki de maddi olarak en çok para kazanan sporcuları, Lebron James, Stephen Curry ve Nikola Jokicler burada müthiş bir mücadele ortaya koyuyorlar. Bu çok önemli. Burada oyuncular bir prim için mücadele etmiyorlar. Hepsinin zaten 100 milyonlarca dolar kontratları var. 200 milyon dolar kazanan oyuncular kıran kırana o mücadeleyi veriyorlar. Bunu takdir etmek gerekiyor."

"ABD çok büyük favori"

Ergin Ataman, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluğun en güçlü adayının ABD olduğunu dile getirdi.

ABD'nin geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanamadığını anımsatan tecrübeli başantrenör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şampiyonaya ikinci takımlarıyla gelmişlerdi. ABD, Avrupa basketbolunu görünce starlarını getirmeden kazanamayacağını anladı. Bu sefer de Lebron James, Stephen Curry, Kevin Durant'li kadroyla geldiler ve çok büyük favori durumunda. Sırbistan'da da hem çok önemli Avrupa Ligi hem de NBA yıldızları var, Nicola Jokic, Bogdan Bogdanovic ve Vasilije Micic gibi. ABD-Sırbistan maçında favori ABD olsa da Sırbistan, o Avrupa basketbolunu sahaya uygulayabilirse, kontrollü bir şekilde oynayıp savunmayı sertleştirebilirse, ABD'ye biraz zorluk çıkarabilir diye düşünüyorum. Ancak Sırbistan, çeyrek finalde Avustralya karşısında da çok zorlandı. Maçın başında 25 sayı geri düştü, böyle bir durum olursa ABD'den fark yer."

Ergin Ataman, yarı finalin diğer ayağındaki Fransa-Almanya maçıyla ilgili de "Almanya, turnuvanın ikinci favorisi olarak görünüyor. Özellikle Alman takımında Franz Wagner müthiş bir performans ortaya koyuyor. Onun dışında Fransa'nın da yükselen bir performansı var. Fransa'nın Avrupa Ligi oyuncuları favori Kanada maçında çok iyi oynadı. Başta bizim oyuncumuz Mathias Lessort olmak üzere. Sarp da Mathias Lessort'un gözlüğüyle maçı takip edecek. Sarp, Mathias Lessort orada olduğu için Fransa'yı destekleyecek. Zor bir maç olacak. O maçta Almanya favori görünse de Fransa'yı daha şansı buluyorum. Çok güzel maçlar oluyor. İnşallah Türk Milli Takımı'na olimpiyatta yer almak nasip olur."

Şampiyonluk yarışında hiçbir takımı desteklemediğini aktaran Ataman, "Benim gönlümden hiçbirisi geçmiyor. Hepsi bizim rakibimiz sonuçta. Hak eden kazansın. Herhangi bir takımı tutmamız söz konusu değil. Yunanistan olsaydı burada Panathinaikos'lu oyuncularımız var. Yunanistan Milli Takımı'nda 5 tane Panathinaikos oyuncusu var. Onları elbette desteklerdim. Şu anda bütün takımlara başarılar diliyoruz. Fransa'da Mathias Lessort olduğu için ona tabii ki sempatimiz var." diye konuştu.

Sarp Ataman: "Fransa ve Sırbistan'ın finalde oynamasını istiyorum"

Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman da yarı final maçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Sırbistan'da ABD karşısında özellikle rotasyon oyuncuları çok önemli. Özellikle Aleksa Abramovic gibi oyuncular iyi oynayabilirlerse ben bu akşam bir sürpriz olabilir diye düşünüyorum. Lessort ile Vasilije Micic için Fransa ve Sırbistan'ın finalde oynamasını istiyorum." dedi.

Sarpt Ataman, Panathinaikos'un Fransız basketbolcusu Mathias Lessort'tan aldığı gözlükle ilgili anısını şöyle anlattı:

"Lessort, Avrupa Ligi Dörtlü Final'inin son maçın basın toplantısına bir gözlükle çıktı. Daha sonra kamuoyu o gözlükten bahsetti. Otobüsle otele dönüşte Lessort'la yan yana oturuyordum. Lessort'a 'Gözlüklerin çok güzelmiş.' dedim. O da bana, 'Şampiyon olursak sana hediye edeceğim.' dedi. Şampiyon olduk o sevinçle ikimiz de unuttuk. Yunanistan Ligi final serisinde Olimpiakos'la oynanan dördüncü maçtan sonra çıkışta Lessort'un elinde gözlük vardı. Lessort'a 'Gözlüğümü getirmeye mi geldin?' dedim. O da gözlüğü bana verip 'Artık takabilirsin. Seneye başka bir gözlük için iddiaya gireriz.' dedi."

Ergin Ataman'ın "İnşallah Türk Milli Takımı'na olimpiyatta yer almak nasip olur." ifadesi sırasında "Hem babamın hem de benim dönemimde." diyen Sarp, "Başantrenör olmak için çok çalışacağım. Babamı, Zeljko Obradovic'i ve diğer koçları geçmek için elimden geleni yapacağım. İnşallah da geçeceğim. Daha önümde yol var." şeklinde görüş belirtti.