Ergin Ataman'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ergin Ataman'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti

Haberin Videosunu İzleyin
Ergin Ataman\'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti
14.05.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ergin Ataman\'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti
Haber Videosu

EuroLeague’de Valencia Basket’e elenen Panathinaikos’ta Ergin Ataman, basın toplantısında kendisine yöneltilen soru sonrası sinirlenerek toplantıyı terk etti.

EuroLeague play-off serisinin kritik maçında Valencia Basket’e elenen Panathinaikos’ta Ergin Ataman maç sonu yaşananlarla gündem oldu. Deneyimli çalıştırıcı, basın toplantısında gelen soru sonrası salonu terk etti.

VALENCIA TARİH YAZDI

EuroLeague play-off serisinin beşinci maçında Valencia Basket, Panathinaikos’u 81-64 mağlup etti. İspanyol ekibi bu sonuçla seriyi 3-2 kazandı ve tarihinde ilk kez EuroLeague’de son 4’e yükseldi.

PANATHINAIKOS ELENDİ

Karşılaşmada Valencia Basket baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. Ev sahibi ekipte 20 sayı kaydeden Brancou Badio galibiyetin mimarlarından biri oldu.

ERGİN ATAMAN’A KRİTİK SORU

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Ergin Ataman’a ocak ayında söylediği “Ligi ya da EuroLeague’i kazanamazsak takımdan ayrılırım” sözleri hatırlatıldı. Bu soru sonrası deneyimli başantrenörün sinirlendiği görüldü.

BASIN TOPLANTISINI TERK ETTİ

Soruyu cevaplamayan Ergin Ataman, “Basın toplantısı için teşekkürler, hoşça kalın” ifadelerini kullandıktan sonra salonu terk etti. Yaşanan anlar basketbol gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Ergin Ataman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ergin Ataman'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • serhat ali serhat ali:
    sözünün eri olmak karakter meselesi... 13 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil
Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Şi’den Trump’a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir

00:30
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
00:27
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
23:51
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek Masada endişe yaratan 2 senaryo var
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek! Masada endişe yaratan 2 senaryo var
22:44
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 02:52:25. #7.12#
SON DAKİKA: Ergin Ataman'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.