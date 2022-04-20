Erhan Ernak: "Evimizde çok daha erken sonuca gideceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Erhan Ernak: "Evimizde çok daha erken sonuca gideceğiz"

20.04.2022 23:57

- Erhan Ernak: "Evimizde çok daha erken sonuca gideceğiz" Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak: "Deplasmanda kazanmak çok güzel" FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında deplasmanda Reggio Emilia'yı 72-69 mağlup eden Bahçeşehir Koleji'nde Başantrenör Erhan Ernak maçın ardından,...

- Erhan Ernak: "Evimizde çok daha erken sonuca gideceğiz"

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak:

"Deplasmanda kazanmak çok güzel"

BOLOGNA - FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında deplasmanda Reggio Emilia'yı 72-69 mağlup eden Bahçeşehir Koleji'nde Başantrenör Erhan Ernak maçın ardından, deplasmanda kazanmanın önemli olduğunu söyleyerek, "Evimizde çok daha erken sonuca gideceğiz" dedi.

FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında deplasmanda Reggio Emilia ile karşı karşıya gelen ve salondan 72-69'luk galibiyetle ayrılarak ikinci maç öncesinde büyük bir avantaj sağlayan Bahçeşehir Koleji'nde Başantrenör Erhan Ernak karşılaşmanın ardından konuştu. Daha farklı kazanabileceklerini söyleyen Ernak, "Daha farklı kazanabilirdik. Ama 80 dakikalık bir maç olarak görüyoruz bu eşleşmeyi. Birçok farklı şey denedik. Evimizde güvenli olacağımız ve evimizde silah olarak rakibimize karşı kullanabileceğimiz şeyler denedik. Bazı şeyler iyi oldu, bazı şeyler üzerinde çalışmamız gerekiyor. Yine de deplasmanda, bu sezon evinde maç kaybetmemiş bir takımı yenmeyi başardık. Ben ce bu önemli bir direnç noktası. Evimizde çok daha özgüvenli, çok daha planlı ve çok daha erken sonuca gideceğimize eminim" dedi. Takımda 5 oyuncunun çift haneli sayılara ulaşması hakkında da konuşan Ernak, "Sezon başından bu yan hedefimiz buydu. Takımımızı bir oyuncunun omzuna yüklemek yerine paylaşan bir takım oluşturmak istemiştik. Yolun sonunda geldiğimiz noktadan mutluyum" diyerek sözlerini tamamladı.

Erhan Ernak: Evimizde çok daha erken sonuca gideceğiz
Erhan Ernak: Evimizde çok daha erken sonuca gideceğiz
Erhan Ernak: Evimizde çok daha erken sonuca gideceğiz
Erhan Ernak: Evimizde çok daha erken sonuca gideceğiz

YORUMLAR
500
Bahçeşehir Koleji Avrupa şampiyonluğu için rövanş öncesi avantajı ele geçirdi Bahçeşehir Koleji Avrupa şampiyonluğu için rövanş öncesi avantajı ele geçirdi Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını deplasmanda 72-69 yendi. Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını deplasmanda 72-69 yendi.

Bahçeşehir Koleji, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erhan Ernak: 'Evimizde çok daha erken sonuca gideceğiz' - Son Dakika


Son Dakika
23:57 Bahçeşehir Koleji Avrupa şampiyonluğu için rövanş öncesi avantajı ele geçirdi
23:42 Formundan hiçbir şey kaybetmeyen 48 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı
23:35 Ronaldo, oğlunu kaybettikten sonra ilk kez görüntülendi!
22:49 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından sonra feribot ücretlerine zam yapıldı
22:41 Türkiye Kupası'nda Sivasspor, deplasmanda Alanyaspor'u devirdi
22:30 Sosyal medyayı sallayan itiraf! Kocasını terk edip oğlunun arkadaşıyla ilişki yaşamaya başladı
22:09 AK Partili Hassa Belediye Başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi!
22:01 Şota'dan Acun Ilıcalı'yı hayrete düşüren mesaj!
21:59 Bakan Çavuşoğlu: Putin ve Zelenski her an görüşebilirler
21:38 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini isteyenler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 00:10:46. #1.13#
SON DAKİKA: Erhan Ernak: "Evimizde çok daha erken sonuca gideceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement