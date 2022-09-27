Erhan Kuşkapan: Ampute Futbol Dünya Kupası'na hazırız - Son Dakika
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Erhan Kuşkapan: Ampute Futbol Dünya Kupası'na hazırız

27.09.2022 14:05
Erhan Kuşkapan: Ampute Futbol Dünya Kupası'na hazırız

Ampute Futbol Milli Takım Kaleci Antrenörü Erhan Kuşkapan, "Sporcu kardeşlerim, teknik ekibimiz, federasyonumuz tam konsantre bu şampiyonluğu istiyor.

Ampute Futbol Milli Takım Kaleci Antrenörü Erhan Kuşkapan, "Sporcu kardeşlerim, teknik ekibimiz, federasyonumuz tam konsantre bu şampiyonluğu istiyor. Çok çalıştık, inanıyoruz ve inşallah başaracağız" dedi.

Ampute Futbol Dünya Kupası, 30 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ampute Futbol Dünya Kupası'nın başlama vuruşunu yapacak. Organizasyon, saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Türkiye - Fransa arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak. Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını Bolu kampıyla sürdürüyor. Ampute Futbol Milli Takım Kaleci Antrenörü Erhan Kuşkapan, şampiyona öncesi iddialı konuştu. Kuşkapan, Dünya Kupası'na hazır olduklarını söyledi. Dünya Kupası öncesinde 8 kamp gerçekleştirdiklerini ifade eden Erhan Kuşkapan, "Son Avrupa şampiyonu ve ev sahibi olarak katılacağımız Dünya Kupası için toplam 8 kamp yaptık. Sporcu kardeşlerim, teknik ekibimiz, federasyonumuz tam konsantre bu şampiyonluğu istiyor. Çok çalıştık, inanıyoruz ve inşallah başaracağız. 30 Eylül Cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlama vuruşu ile Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de Türkiye - Fransa maçı ile şampiyonaya başlayacağız. Yarı final karşılaşması ise 7 Ekim Cuma günü Vodafone Park Stadyumu'nda olacak. Allah nasip ederse final karşılaşması da 9 Ekim Pazar günü Galatasaray Nef Stadyumu'nda olacak. Yüce milletimizi, hem stadyumlara hem de ekran başında bizlerle bu heyecanı yaşamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Milli Takım, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erhan Kuşkapan: Ampute Futbol Dünya Kupası'na hazırız - Son Dakika

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