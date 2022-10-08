Erhan Kuşkapan: Angola'dan rövanşı alacağız - Son Dakika
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Erhan Kuşkapan: Angola'dan rövanşı alacağız

08.10.2022 10:33
Erhan Kuşkapan: Angola'dan rövanşı alacağız

Olgucan KALKAN, Ampute Futbol Milli Takım Kaleci Antrenörü Erhan Kuşkapan, "Tüm ülke olarak bir yürek olduk, Allah'ın izniyle kupayı Türkiye'den göndermeyeceğiz.

Olgucan KALKAN,

Ampute Futbol Milli Takım Kaleci Antrenörü Erhan Kuşkapan, "Tüm ülke olarak bir yürek olduk, Allah'ın izniyle kupayı Türkiye'den göndermeyeceğiz. 2018 Ampute Dünya Kupası finalinin rövanşını ülkemizde almak istiyoruz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Dünya Kupası'nda yarı finalde Özbekistan'ı eleyen milliler adını finale yazdırdı. Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki rakibi ise Angola oldu. Türkiye daha önce 2018 Ampute Dünya Kupası'nda Angola ile finalde karşı karşıya gelmiş, penaltı atışları sonrasında rakibine mağlup olmuştu. Türkiye ile Angola, yarın saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kuşkapan, Dünya Kupası final maçı öncesi iddialı konuştu. Kuşkapan 2018 yılında Dünya Kupası final maçında Angola'ya mağlup olan müsabakayı hatırlatarak, Türkiye'de düzenlenen finali kazanarak rövanşını almak istediklerini söyledi.

Kuşkapan, "Dünya Kupası grup aşamalarından finala kadar gelen sürece  bakıldığında kupayı ne kadar istediğimiz ve ne kadar çok hak ettiğimiz belli oluyor. Turnuva boyunca tüm müsabakalara final havasında hazırlandık. Her maça final olarak baktık. Kendimizi öyle motive ettik. Her müsabakaya büyük bir destek olarak çıktık. Şimdi sıra gercek final maçında. Bize olan güveni boşa çıkarmak istemiyoruz. Final maçında daha çok desteğe ihtiyacımız olacak. İnşallah kupa ülkemizde kalacak" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Milli Takım, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erhan Kuşkapan: Angola'dan rövanşı alacağız - Son Dakika

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