Eritreli Futbolcular Kayboldu - Son Dakika
Eritreli Futbolcular Kayboldu

07.04.2026 19:07
Eritre Milli Takımı'ndan 7 futbolcu, Güney Afrika'da kayıplara karıştı. Son 17 yılda 57 firar.

CAPE Afrika Uluslar Kupası (AFCON) ön eleme turları için Güney Afrika'da bulunan Eritre Milli Takımı'ndan 7 futbolcu, kafileden ayrılarak kayıplara karıştı.

Güney Afrika ulusal basınındaki haberlere göre, geçen hafta deplasmanda Esvatini ile oynanan 2027 AFCON ön eleme turunda tur atlayan Eritre milli takımının, maçın ardından ülkelerine dönmek üzere geçtikleri Johannesburg şehrinde konakladığı otelden ayrılan 7 futbolcusundan haber alınamıyor.

Buna göre, Eritre'nin 24 kişilik milli takım kadrosunda yer alan futbolculardan 14'ü halihazırda yurt dışındaki kulüplerde forma giyerken, ülke liginde forma giyen 10 oyuncudan yalnızca 3'ü ülkelerine döndü.

Kayıplara karışan futbolcular arasında kaleciler Kubrom Solomon ve Awet Maharena, defans oyuncuları Yosief Tsegay, Nahom Awet, Weded Fessehaye, kanat oyuncusu Medhanie Redie ve forvet Benhur Amanuel yer alıyor.

Son 17 yılda 57 milli futbolcu firar etti

Eritre'deki zorunlu askerlik, ekonomik zorluklar ve siyasi baskılar nedeniyle son yıllarda milli takımın yurt dışında oynadığı maçlar, 2009'dan bu yana kitlesel iltica girişimlerine sahne oluyor.

Kenya'da 2009'da oynanan CECAFA Kupası müsabakası sonrası 12 milli oyuncu, takımın kaldığı otelden firar ederek, sığınma talebinde bulunmuştu.

Uganda'da 2012'de oynanan maçta ise topluca firar eden 17 oyuncudan 15'i ertesi yıl "sığınmacı" statüsü kazanmıştı.

Dünya Kupası elemeleri için 2015'te Botsvana'da bulunan takımdan 10 oyuncunun sığınma talebi de Gabaron'daki mahkemece kabul edilmişti.

Uganda'da 2019 ve 2021'de düzenlenen farklı müsabakalarda toplamda 11 oyuncu firar ederek sığınma talebinde bulunmuştu.

Güney Afrika'daki son firar olayıyla birlikte son 17 yılda Eritre Milli Takımı'ndan firar eden oyuncu sayısı 57'ye çıktı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eritreli Futbolcular Kayboldu - Son Dakika

Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı
Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP’li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP'li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü
Breanna Stewart Fenerbahçe için yeniden İstanbul’da Breanna Stewart Fenerbahçe için yeniden İstanbul'da
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Sacha Boey’in yerine 25 milyon Euro’luk transfer İşte o isim Sacha Boey'in yerine 25 milyon Euro'luk transfer! İşte o isim
İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme

20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ROKETSAN’ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
19:42
Kimse işin içinden çıkamıyor İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası’nı da vurdu
Kimse işin içinden çıkamıyor! İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası'nı da vurdu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
SON DAKİKA: Eritreli Futbolcular Kayboldu - Son Dakika
