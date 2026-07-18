Balıkesir Burhaniye Güreşleri\'nde kazanan Erkan Taş

Burhaniye ilçesinde, 10. Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri Kırkpınar başpehlivanı Erkan Taş kazandı.

10. Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde büyük heyecan yaşandı. Arenayı dolduran yaklaşık 2 bin güreş sever kıran kırana geçen güreşleri baştan sona izledi. Kızıklı Er Meydanı'nda düzenlenen güreşlerde çeşitli boylarda yaklaşık 300 pehlivan mücadele etti.

Güreşlerde finalde Süleyman Başar'ı yenen Erkan Taş birinci oldu. Güreşlerde Süleyman Başar ikinci, Furkan Durmuş ile Orhan Okulu da üçüncü oldu. Dereceye giren güreşçilerin kupa ve madalyaları Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve sivil toplum örgütü başkanları tarafından verildi. Güreşleri büyük bir heyecanla izleyen vatandaşlar, Başkan Ali Kemal Deveciler ile organizasyonda görev alanları teşekkür etti. - BALIKESİR