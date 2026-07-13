Erkan Taş, Sinop’ta Coşkuyla Karşılandı

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Erkan Taş, memleketi Sinop'ta düzenlenen görkemli törenle karşılandı.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Erkan Taş, 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Mustafa Taş, başaltı boyunda mücadele eden Yusuf İslam Taş ile üç yıl üst üste Kırkpınar Ağası seçilerek altın kemeri ebedi olarak almaya hak kazanan Ufuk Özünlü için Sinop'ta karşılama töreni düzenlendi.

Sinop eski otogar mevkiinde bir araya gelen vatandaşlar; Erkan Taş, Mustafa Taş, Yusuf İslam Taş ve Ufuk Özünlü'yü davul ve zurna eşliğinde karşıladı. Karşılamanın ardından oluşturulan kortej, Sakarya Caddesi boyunca yürüyerek Hükümet Meydanı'ndaki Sinop Valiliği önüne ulaştı.

Valilik önünde düzenlenen programda ilk olarak Sultan İzzettin Keykavus'un Sinop'u fethini konu alan portre, Başpehlivan Erkan Taş'a hediye edildi. Ardından çocuklardan oluşan halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, Sinop'un güçlü bir güreş kültürüne sahip olduğunu vurgulayarak, bu topraklardan başarılı güreşçilerin yetişmesinin tesadüf olmadığını söyledi.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ise Taş ailesinin köklü bir güreş geçmişine sahip olduğunu belirterek, "Taş ailesi, güreşçi bir ailenin evlatlarıdır. Güreşçi bir geçmişten geliyorlar. Yaşları genç. Allah'ın izniyle Kırkpınar'da ve Kırkpınar'dan önce ne kadar çayır, ne kadar er meydanı varsa oralarda yiğitliklerini gösterecekler. Güreşseverlere ve Sinoplulara bu gururu yaşatacaklar" dedi.

Başpehlivan Erkan Taş da kuzeni Mustafa Taş ile Kırkpınar finalinde mücadele etmeyi hayal ettiğini aktararak, "Hayalimiz ağabeyim Mustafa Taş ile final yapmaktı. Kemer bu şekilde nasip oldu. İnşallah ilerleyen zamanlarda Mustafa ağabeyimle birlikte final yapıp kemeri yeniden Sinop'a getirmek nasip olur" ifadelerini kullandı.

Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü ise Erkan Taş'ın kişiliğine ve er meydanlarındaki duruşuna değinerek, "Ben er meydanları için bazı tabirlerde bulunuyorum. Elif gibi dik, vav gibi tevazu sahibi olmak diyorum. Erkan kardeşim de elif gibi dik, vav gibi tevazu sahibi olduğu için kendisini kutluyorum. Allah yolunu açık etsin" diye konuştu.

2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Mustafa Taş da Taş ailesi olarak yeni başarılara imza atmayı hedeflediklerini belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan ve destek veren Sinoplulara teşekkür etti.

Program sonunda Erkan Taş, Mustafa Taş, Yusuf İslam Taş ve Ufuk Özünlü'ye teşekkür belgeleri takdim edildi. Program, protokol üyeleri, pehlivanlar ve vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - SİNOP