Büşra Özdemir: "Erkan Taş bu şampiyonluğu sonuna kadar hak etti"

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan başpehlivan Erkan Taş, Edirne'de düzenlenen programda Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ise Taş'ın şampiyonluğunun uzun yıllara yayılan emeğin karşılığı olduğunu belirterek, "Erkan'ın şampiyonluğu bizim için sürpriz olmadı" dedi.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak altın kemerin sahibi olan Erkan Taş, şampiyonluğun ardından Edirne'de düzenlenen programda çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, hedefinin altın kemeri uzun yıllar korumak olduğunu söyledi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Erkan Taş için düzenlenen programda davul zurna ve bando eşliğinde karşılama gerçekleştirildi. Programa Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Baş Boyu üçüncüsü Mustafa Taş, Başaltı Boyu pehlivanı Yusuf İslam Taş, antrenörler ve diğer katılımcılar katıldı. Karşılamanın ardından Selimiye Camii meydanında bulunan tarihi belediye binasında açıklamalar yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Erkan Taş'ın başarısının yıllara dayanan emeğin ürünü olduğunu belirterek, "Erkan 2018 yılında takımımıza katıldı. Attığımız tohum bugün meyvesini verdi. Disiplini ve çalışkanlığıyla bu başarıyı sonuna kadar hak etti" dedi.

Başpehlivan Erkan Taş ise Kırkpınar'da altın kemeri kazanmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, "Başpehlivanlık ve altın kemer çocukluk hayalimdi. Bu hedefe ulaşabilmek için yıllardır büyük emek verdik. Finalde Feyzullah Aktürk ile Kırkpınar'a yakışan güzel bir mücadele oldu. Çalışmamızın ve verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. Şimdi hedefim bu başarıyı sürdürmek ve altın kemeri korumak" diye konuştu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Baş Boyu üçüncüsü olan Mustafa Taş da ilerleyen yıllarda Kırkpınar finalinde kuzeni Erkan Taş ile karşılaşmayı istediğini belirterek, bunun Türk güreşi adına unutulmaz bir final olacağını söyledi. - EDİRNE