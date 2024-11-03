Erkan Yalçın Yeniden Yüzme Federasyonu Başkanı

Spor

Türkiye Yüzme Federasyonu başkanlığına yeniden Erkan Yalçın seçildi.

Federasyonun 6. olağan genel kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki B2 konferans salonunda yapıldı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Yalçın, kullanılan 208 oyun 205'ini alarak bir kez daha başkan oldu. 3 oy geçersiz sayıldı.

Yalçın başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Süleyman Şahin, Fatih Sezer, Zeynep Demir, İrfan Özdemir, Hakan Yıldız, Güven Duvan, Umut Gözen, Ufuk Çıplak, Semih Karagöz ve Yüksel Seçkin Saruhan yer aldı.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Yalçın, yaptığı konuşmada, ilk defa başkan seçildiği 2017'den itibaren gerçekleştirdiği icraatları ve milli sporcuların imza attığı başarıları anlatarak, "Göreve geldiğimizden bu yana altyapıyı güçlendirmeyi, genç sporcularımızı desteklemeyi ve Türk yüzme sporunu uluslararası arenada zirveye taşımayı hedefledik. Bunun için attığımız her adımda sporcularımızın gelişimini, sağlığını ve psikolojik dayanıklılığını ön planda tuttuk." diye konuştu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türk yüzme tarihinde ilk defa finale çıktıklarını, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ise tarihlerindeki ilk altın madalyayı kazandıklarını hatırlatan Yalçın, yeni dönemdeki projelerini şöyle sıraladı:

"Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yüksek performans merkezleri kurmayı planlıyoruz. Uluslararası standartlarda antrenör yetiştirme hedefiyle en yeni teknikleri ve bilimsel verileri içeren eğitimler düzenleyeceğiz. Yetenek taramalarında keşfedilen sporcuları genç yaşta yüzme sporuna kazandırıp kapsamlı gelişim programlarıyla destekleyeceğiz. Sporcularımızın performanslarını en yüksek seviyeye çıkaracak veri analizleri, simülasyon cihazları ve ileri tekniklerle donatılmış bir yüzme teknolojisi ekosistemi oluşturacağız. Sporcularımızın psikolojik dayanıklılığını artırmak adına psikolog desteği ve bireysel mentörlük programları uygulayacağız. Yerel yönetimlerle iş birliği yaparak yüzme sporunun tanıtımını ve katılımını artıracağız."