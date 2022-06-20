Yarı finalde Ukrayna 'ya mağlup olan milliler, bronz madalya mücadelesinde Fransa ile karşılaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Erkek Kılıç Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika

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