Erkek Kılıç Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Erkek Kılıç Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

20.06.2022 18:06
Erkek Kılıç Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

Antalya'da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Erkek Kılıç Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Erkek Kılıç Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Enver Yıldırım, Muhammed Anasız, Tolga Aslan ve Kerem Çağlayan'dan oluşan Erkek Kılıç Milli Takımı, Tablo 16'da Gürcistan, Tablo 8'de İtalya'yı yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Ukrayna'ya mağlup olan milliler, bronz madalya mücadelesinde Fransa ile karşılaştı.

Milli takım, bronz madalya maçında Fransa'yı 45-39 yenerek tarihi bir başarı elde etti.

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Kaynak: AA

Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erkek Kılıç Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika

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