Bursa Büyükşehir Belediyesporlu milli sporcu Umut Eren Gündoğ'un da kadrosunda yer aldığı Erkek Kumite Milli Takımımız, Çin'de düzenlenen Karate Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından 20-22 Kasım 2026 tarihlerinde Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen Karate Dünya Kupası'nda Bursa büyük bir gurur yaşadı. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Umut Eren Gündoğ'un yanı sıra Eren Akkurt, Uğur Aktaş, Hasan Arslan, Enes Bulut, Kadir Furkan Genç, Yusuf Eren Temizel ve Ömer Faruk Yürür'den oluşan Erkek Kumite Milli Takımı, Karadağ ile karşı karşıya geldiği final müsabakasının ardından organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyaya uzandı.

Milli takım kadrosunda yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Umut Eren Gündoğ da dünya ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza atmış oldu.