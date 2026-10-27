Erkekler Euroleague 2027 ve 2029 Final Four\'larını Abu Dabi\'de düzenleyecek

Erkekler Euroleague 2027 ve 2029 Final Four'larını Abu Dabi'de düzenleyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Euroleague'in resmi sitesine göre 2027 ve 2029 Final Four organizasyonları Abu Dabi'de düzenlenecek. 2027 Final Four'u 28-30 Mayıs'ta yapılacak; Abu Dabi'deki Etihad Arena ilk kez 2025'te ev sahipliği yapmış ve Fenerbahçe o organizasyonda şampiyon olmuştu.
Erkekler Euroleague, 2027 ve 2029 yıllarındaki Final Four organizasyonları Abu Dabi'de düzenlenecek.
Euroleague resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2027 ve 2029 yıllarında Final Four organizasyonlarının Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenleneceği duyuruldu. 2027 yılındaki Final Four, 28-30 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
İlk kez 2025 yılında organizasyona ev sahipliği yapan Abu Dabi'deki Etihad Arena'da Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşmıştı.
Kaynak: İHA
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