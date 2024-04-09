Real Madrid, Manchester City Maçında Stadyumun Üstünü Kapatacak

Spor

Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün kaldığı yerden devam ediyor, erken final diyebileceğimiz maçta Arda Güler'li Real Madrid, Manchester City ile Türkiye saati ile saat 22.00'dakarşı karşıya gelecek. Maç Real Madrid'in stadyumu Santiago Bernabeu'da oynanacak.

MADRİD ÇATIYI KAPATMAK İÇİN UEFA'DAN ÖZEL İZİN İSTEDİ

İspanyol kaynaklara göre, Real Madrid stadını Manchester City için özel hazırlıyor. Ambiyansın daha etkileyici olması için Real Madrid, stadın üstünün kapanması için UEFA'dan özel izin istedi. İspanyol basınına göre, UEFA bu izni verdi ve Madrid ekibinin bu akşam stadın üstünü kapatması bekleniyor.

RESTORASYONUN MALİYETİ 1 MİLYAR EURO'YUBULMUŞTU

Real Madrid'in 2020'de başladığı restorasyon çalışması geçen sene bitmişti. Son teknolojiyle donatılan stadyum, 365 gün kullanılabilen çok amaçlı bir komplekse dönüştü. Son yapılan çalışmalarla stadın maliyeti 1 Milyar Euro'yu buldu.

ERKEN FİNALDE İKİ TARAFINDA ÖNEMLİ EKSİKLERİ VAR

Erken final diyebileceğimiz karşılaşmada Real Madrid'de sakatlıkları uzun süredir devam eden D.Alaba ve Courtois forma giyemeyecek. Manchester City'de ise Nathan Ake ve Walker'ın forma giymesi beklenmezken Hırvat savunmacı Gvardiol'un forma giyip giymeyeceğiyse bugün belli olacak.