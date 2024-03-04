Beşiktaş- Galatasaray derbisini yorumlayan Erman Toroğlu, bu kez ceketinin fiyatı ile gündem oldu. 4 bin 904 dolarlık (153 bin lira) ceketi ile izleyici karşısına çıkan Toroğlu'nun ceketi çok konuşuldu.
Dünyaca ünlü bir markanın gri renkli desenli ceketini giyen Erman Toroğlu'nun 4 bin 904 dolar (153 bin lira) ödemesi çok konuşuldu.
Toroğlu'nun ceketiyle ilgili sosyal medyada "O ceketle kendisini birine benzeteceğim ama bir türlü benzetemedim", "Sanki sahne sanatçısı", "Birkaç yüz bin lira para onun için", "Ya bari paraya değseydi çok çirkin" şeklinde yorumlar yapıldı.
İşte o ceket;
Son Dakika › Spor › Fiyatını duyanlar inanamıyor! Erman Toroğlu'nun ceketi gündem oldu - Son Dakika
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremzede çocuklar için düzenlenen futbol turnuvası Üsküdar Konteyner Kenti'ndeki halı sahada başladı. Turnuvada başarılı olan sporculara IC İbrahim Çeçen Vakfı tarafından eğitim bursu verilecek.
06 Mart 2024 tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Judo Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda 81 ilden toplamda 430 sporcu tatamiye çıkacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği yarışmalar için hazırlıklar tamamlandı ve açılış seremonisi 05 Mart 2024 Salı günü yapılacak.
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını önde sürdürüyor.
Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD), bu yıl 19. kez düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu'nda üyeleriyle birlikte koşarak Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) burs bağışında bulundu. ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, organizasyonun kente değer kattığını belirterek, elde edilen geliri tamamen eğitime yönlendirdiklerini ve gençlerin geleceği için umut olduklarını ifade etti.
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TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Megapol Spor'un kulüp başkanı Serkan Özhan, takımın bu hafta deplasmanda Erzincan'ı yenerek play-off'a katılmak istediklerini açıkladı. Özhan, genç kadro yapısıyla bu sezon da şampiyonluk yaşamak istediklerini belirtti ve takımın önemli bir aşama kaydettiğini söyledi.
Almanya Bundesliga 2. Ligi ekibi Nürnberg'de forma giyen 18 yaşındaki Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı. Genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kalbimin sesini dinledim' dedi. Bu sezon takımıyla 23 maça çıkan Can, 14 gol, 2 asistlik performansa imza attı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği yapılan Okul Sporları Gençler A-B Oryantiring müsabakalarına toplam 68 sporcu katıldı. Müsabakalar sonucunda A kategorisinde birinci olan takımlar belirlendi ve ödülleri takdim edildi. Gençler B kategorisinde ise Düzce Spor Lisesi birinci oldu.
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