Ermenistan, Letonya'yı Son Dakika Golüyle Yendi - Son Dakika
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Ermenistan, Letonya'yı Son Dakika Golüyle Yendi

Ermenistan, Letonya'yı Son Dakika Golüyle Yendi

19.06.2023 21:34

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile Letonya karşı karşıya geldi. Maç sonunda Ermenistan, son dakika golüyle Letonya'yı 2-1 mağlup etti ve grubun liderliğine yükseldi. Letonya ise 0 puanla son sırada yer aldı.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile Letonya kozlarını paylaştı.

SON ANDA KAZANDILAR

Ermenistan'ın ev sahipliğinde oynanan maç 2-1'lik Ermenistan galibiyetiyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golü 35. dakikada Tiknizyan, 90+1' dakikada penaltıdan Barseghyan'dan geldi. Letonya'nın golünü ise 67. dakikada Savalnieks attı.

LİDERLİĞE YÜKSELDİLER

Türkiye'nin de yer aldığı grupta Ermenistan, 6 puanla 1. sırada yükseldi. Letonya ise 0 puanla son sırada yer aldı. Grubun bir diğer maçında Letonya, Hırvatistan ile oynayacak. Ermenistan ise Türkiye ile karşılaşacak.

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