Ernest Muçi: "Benim için bu bir hayalin gerçekleşmesiydi" - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ernest Muçi: "Benim için bu bir hayalin gerçekleşmesiydi"

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Ernest Muçi, Konyaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı ekipte oynamanın kendisi için hayal niteliğinde olduğunu dile getirerek, "Hücum hattında her pozisyonda oynayabilirim" dedi.

20.02.2024 00:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Ernest Muçi: "Benim için bu bir hayalin gerçekleşmesiydi"

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Ernest Muçi:

"Hücum hattında her pozisyonda oynayabilirim"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı Ernest Miço, Konyaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı ekipte oynamanın kendisi için hayal niteliğinde olduğunu dile getirerek, "Hücum hattında her pozisyonda oynayabilirim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Ernest Muçi, karşılşamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tüpraş Stadyumu'nda taraftarının karşısında sahaya çıktığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Muçi, "Benim için bu bir hayalin gerçekleşmesiydi. Sahamızda, taraftarımızın önünde bu maçı oynamak benim için bir gurur kaynağı. Bu stadyumda ilk maçımı oynadım. Devamını oynamak için de sabırsızlanıyorum. Bugün rakibimiz karşısında müsabakayı galip tamamladığımız için çok mutluyum" diye konuştu.

"Hücum hattında her pozisyonda oynayabilirim"

Teknik direktör Fernando Santos'un vereceği göreve göre hücum hattında her bölgede oynayabileceğini söyleyen Ernest Muçi, "Hücum hattında her pozisyonda oynayabilirim. Tabiki sahada takımım için savunmaya da yardım edeceğim ve elimden geleni yapacağım fakat hücumda her bölgede oynayabilirim. Takım olarak iyi yoldayız. Bu şekilde galibiyet almaya devam etmeliyiz. Sahamızda olduğumuz gibi deplasmanda da galip gelmeliyiz. Önemli maçlara çıkacağız. Bu performansımızı devam ettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu, boynundaki dövmesinin sorulması üzerine ise, "Benim için özel bir manası var. Bana özel bir durum. O yüzden dile getirmek istemiyorum" diyerek cevapladı.

Transfer süreci ile ilgili sorulan soruyu da cevaplayan genç oyuncu, "Bir gün öncesinde eski takımımdayken konudan haberdar oldum. Buraya geleceğimi saatler öncesinden öğrendim. Ama burada olmaktan dolayı mutluyum. Elde edeceğimiz başarılar için sabırsızlanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Ernest Muçi: "Benim için bu bir hayalin gerçekleşmesiydi"
Kaynak: İHA

Konyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ernest Muçi: 'Benim için bu bir hayalin gerçekleşmesiydi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:20:25. #1.12#
SON DAKİKA: Ernest Muçi: "Benim için bu bir hayalin gerçekleşmesiydi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement