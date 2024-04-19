Ernest Muçi, Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'ne attığı 3. golü kaydetti

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Beşiktaş'ın 23 yaşındaki futbolcusu Ernest Muçi, siyah-beyazlı forma altında 3. golünü MKE Ankaragücü'ne attı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 18. dakikada Ernest Muçi ve 67. dakikada Muleka'dan geldi.

Arnavut futbolcu Muçi, bu golle siyah-beyazlılarda 3. kez gol sevinci yaşamış oldu. Ligde 9 maçta top koşturan Muçi, daha önce İstanbulspor ve Antalyaspor ağlarını da sarsmıştı.

Türkiye Kupası'nda ise çeyrek final aşamasında Konyaspor'a karşı forma giyen başarılı futbolcu, skor üretemedi. - İSTANBUL