Ernest Muçi, Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'ne attığı 3. golü kaydetti - Son Dakika
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Spor

Ernest Muçi, Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'ne attığı 3. golü kaydetti

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki futbolcusu Ernest Muçi, MKE Ankaragücü maçında takımının 3. golünü attı. Muçi, daha önce İstanbulspor ve Antalyaspor'a da gol atmıştı.

19.04.2024 22:08
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Beşiktaş'ın 23 yaşındaki futbolcusu Ernest Muçi, siyah-beyazlı forma altında 3. golünü MKE Ankaragücü'ne attı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 18. dakikada Ernest Muçi ve 67. dakikada Muleka'dan geldi.

Arnavut futbolcu Muçi, bu golle siyah-beyazlılarda 3. kez gol sevinci yaşamış oldu. Ligde 9 maçta top koşturan Muçi, daha önce İstanbulspor ve Antalyaspor ağlarını da sarsmıştı.

Türkiye Kupası'nda ise çeyrek final aşamasında Konyaspor'a karşı forma giyen başarılı futbolcu, skor üretemedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ernest Muçi, Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'ne attığı 3. golü kaydetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ernest Muçi, Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'ne attığı 3. golü kaydetti - Son Dakika
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