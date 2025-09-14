Ernest Muçi: Gol hala kontrol ediliyor

Trabzonsporlu futbolcu Ernest Muçi, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Eksik oynamanın zor olduğunu dile getiren Muçi, "Maça iyi başladık, golü de bulduk. Şu an hala gol kontrol ediliyor. 10 kişi mücadele etmek kolay değil. İyi mücadele ettik, iyi savunduk. 10 kişi devam etmek kolay olmadı." dedi.
Muçi, ayrıca, "Harika ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. İyi mücadele ettik." şeklinde konuştu.
