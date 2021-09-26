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Eroğlu: "Beraberlik çıkması gereken bir maçtı" - Son Dakika

Eroğlu: "Beraberlik çıkması gereken bir maçtı"

26.09.2021 17:17

- Eroğlu: "Beraberlik çıkması gereken bir maçtı" Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Beraberlik çıkması gereken bir maçtı" dedi.

- Eroğlu: "Beraberlik çıkması gereken bir maçtı"

BALIKESİR - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Beraberlik çıkması gereken bir maçtı" dedi.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Altınordu, deplasmanda RH Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eroğlu, "İki takım da geçen haftayı üç puanla tamamladı. Tabii ki biz de buraya kazanmaya geldik. Aslında maçın ilk yarısı biraz dengede geçti. Biz de topa sahip olduğumuz bölümlerde ceza sahası girişlerini çok az yaptık ki rüzgarla birlikte oynadığımız bölümdü. Rakibin aslında dengesiz yakaladığımız pozisyonlarını iyi değerlendiremedik. Belki rüzgar da atacağımız pasları engelledi ama bunda da başarılı olamadık. Hücumu düşünürken rakibe eksik yakalandığımız pozisyonlar oldu. İlk yarı için söylüyorum. Ama ilk yarı biraz daha dengede geçti. İkinci yarı golü yedikten sonra ikinci yarı skoru değiştirmemiz gerekiyordu. Farklı oyuncu dizilişine geçtik. Oyuncu değişikliği yaptık. Topun bizde kaldığı bölümler fazlaydı. Ceza sahasına girişleri biraz daha fazla yaptık. Özellikle kenarlardan getirdiğimiz toplarla etkili olmaya çalıştık. 82. dakikada dengelediysek de yemememiz gereken bir golü yedik. Oyunun geneline baktığımızda aslında beraberlik çıkması gereken bir maçtı diye düşünüyorum. Biz kendi hatalarımızdan kalemizde gol gördük. Bundan sonrası için Bandırmaspor'a başarılar dileriz" diye konuştu.

Eroğlu: Beraberlik çıkması gereken bir maçtı
Eroğlu: Beraberlik çıkması gereken bir maçtı
Eroğlu: Beraberlik çıkması gereken bir maçtı
Eroğlu: Beraberlik çıkması gereken bir maçtı

Futbol Federasyonu, Hüseyin Eroğlu, Bandırmaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eroğlu: 'Beraberlik çıkması gereken bir maçtı' - Son Dakika Spor


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