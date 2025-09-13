2025 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlama elemelerinde finale yükseldi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2025 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde mücadele eden Fenerbahçeli milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlama elemelerinde 5.75'lik derecesiyle finale yükseldi.
Ersu Şaşma'nın final mücadelesi 15 Eylül Pazartesi günü 13.49'da başlayacak.
Son Dakika › Spor › Ersu Şaşma, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finalde - Son Dakika
