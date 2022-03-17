Ersun Yanal: Sorun futbolu yönetmek değil, ekonomiyi yönetmek - Son Dakika
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Ersun Yanal: Sorun futbolu yönetmek değil, ekonomiyi yönetmek

17.03.2022 13:35
Ersun Yanal: Sorun futbolu yönetmek değil, ekonomiyi yönetmek

"Işıkları yakalım, aynaya bakalım, kendimize çeki düzen verelim""Gözlerimiz kapalı, uçurumun kenarında yürüyoruz, düşmek üzereyiz""Kaybedenin sadece kulüpler olduğu düzene son verelim""NBA gibi bir sistemi acilen kurup işleterek her şeye yeniden başlamalıyız""Biz teknik adamlar da üzerimize...

"Işıkları yakalım, aynaya bakalım, kendimize çeki düzen verelim"

"Gözlerimiz kapalı, uçurumun kenarında yürüyoruz, düşmek üzereyiz"

"Kaybedenin sadece kulüpler olduğu düzene son verelim""NBA gibi bir sistemi acilen kurup işleterek her şeye yeniden başlamalıyız""Biz teknik adamlar da üzerimize düşeni yapmalı ve yeni kurulacak sisteme koşulsuz şartsız destek vermeliyiz"

İSTANBUL, - A Milli Takım, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da görev almış deneyimli teknik direktör Ersun Yanal, Türk futbolunun geleceğiyle ilgili önerilerini paylaştı.Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapan Ersun Yanal, sorunun futbolu yönetmek değil, ekonomiyi yönetmek olduğunu ve Süper Lig'in kalitesinin; rekabet, eşitlik ve finansal fair-play'i sağlayarak artırılması gerektiğini söyledi.Ersun Yanal'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

" Futbol, güzel bir orman. İçinde onlarca nadide fidan var. Bu ormana elimizde alevler saçan meşalelerle girersek herkesi yakarız. Avrupa ile yarışabileceğimiz en önemli markamız olan futbolu, bir orman gibi koruyup kollayalım. Şu anda zifiri karanlık bir odada, olmayan siyah kediyi arıyoruz. Işıkları yakalım, aynaya bakalım, kendimize çeki düzen verelim. Gözlerimiz kapalı, uçurumun kenarında yürüyoruz, düşmek üzereyiz. Gün; bugün, yarın çok geç. Planlama yapalım. Finans için Özgür Demirtaş'tan, pazarlama için Tuğrul Akşar ve Ceyhun Kuburlu gibi isimlerden destek alalım. Profesyonellerle kulüplerimizi buluşturup yola çıkalım. Sorun, futbolu yönetmek değil, ekonomiyi yönetmek. Kaybedenin sadece kulüpler olduğu düzene son verelim. Yoksa bugünkü yayın gelirleri yarın olmayacak. Futbolumuzu pazarlayalalım. Bugün MANU'daki pazarlama departmanında çalışan kişi sayısı, sadece futbol değil, tüm Türk kulüplerindeki pazarlama personelinden fazla. Çözüm burada... Ligin kalitesini artırmalıyız. Bunun yolu rekabet, eşitlikten ve finansal fair-play'den geçiyor. NBA gibi bir sistemi acilen kurup işleterek her şeye yeniden başlamalıyız. Yoksa tribündeki bu doluluk oranları da yakında olmayacak. Biz teknik adamlar da üzerimize düşeni yapmalı ve yeni kurulacak sisteme koşulsuz şartsız destek vermeliyiz. Bu artık kimsenin kaçamayacağı bir zorunluluk."


YORUMLAR
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Süper Lig'de 29. hafta gollü geçti Süper Lig'de 29. hafta gollü geçti

Milli Takım, Ersun Yanal, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ersun Yanal: Sorun futbolu yönetmek değil, ekonomiyi yönetmek - Son Dakika


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