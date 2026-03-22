Ertan Torunoğulları'ndan transfer çıkarması! O maçta görüntülendi

22.03.2026 22:26
Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu hafta sonu Hollanda'da çeşitli temaslarda bulunan Ertan Torunoğulları, NEC Nijmegen-Heerenveen maçında görüntülendi.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da yaz transfer dönemi için de hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

TORUNOĞULLARI'NDAN TRANSFER ÇIKARMASI

Bu doğrultuda Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Hollanda'ya çıkarma yaptı. Torunoğulları'nın bu hafta sonu Hollanda'da çeşitli temaslarda bulunduğu belirtildi.

NEC NIJMEGEN MAÇINDA TRİBÜNDEYDİ

Öte yandan Ertan Torunoğulları, NEC Nijmegen kulübü sahibi Hollandalı iş insanı Marcel Boekhoorn'un davetlisi olarak Heerenveen maçını da tribünde takip etti. Bu gelişme sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, transfer iddialarını güçlendirdi.

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Büyük transfer olur mekemmel takımlar mükemmel oyuncular var 0 1 Yanıtla
