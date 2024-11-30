Ertuğrul Doğan: Üç Yıllık Planımız Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ertuğrul Doğan: Üç Yıllık Planımız Hazır

Trabzonspor Başkanı Doğan, 3 yıllık planlamanın hazır olduğunu ve ekonomik başarıyı hedeflediklerini söyledi.

30.11.2024 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Ertuğrul Doğan: "3 yıllık planlamamızı yaptık"

TRABZON - Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 3 yıllık planlarının hazır olduğunu belirterek, bu dönemde sportif ve mali açıdan iyi bir Trabzonspor'u izlettireceklerini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine gelen üyelere teşekkür ederek başlayan Doğan, "İbra oylaması vardı. Onu geçtik. 20 aylık süreçte ekonomik anlamda ciddi hamleler yaptık. Çok önemli ekonomik hamlelerinde planlamasını yaptık. Önümüzdeki 6 ay içerisinde sonuçları almaya başlayacağız. Sportif anlamda camiamıza mahcup olduğumuzu ben söylemiştim. Şenol Güneş ile beraber bu sürecin önüne geçeceğiz. Hem ekonomik anlamda hem de sportif manada iyi bir Trabzonspor'u bu süreçte izlettireceğiz. 3 yıllık planlamamız hazır. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Futbolda son söz Şenol Güneş'in, altyapıda ise Güngör Şahinkaya'dır, onların işini kolaylaştırmak için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Trabzonspor'un ekonomik durumunu her zaman anlattığını belirten Başkan Doğan, "Her yerde anlatmama ifade etmeme rağmen bazı şeyler halen daha anlaşılır olmaması beni üzüyor. Trabzonspor'un geliri ile gideri arasında yaklaşık 50 milyon Euro fark var. Borç azaldı ve arttı konusu var. Biz hamleleri yapmasaydık Trabzonspor'un borcu 12 milyar civarında olurdu. Bazı şeyleri ilginç bir şekilde dinledik. Biz geldiğimiz günden beri kulübümüzü bağımsız denetçilere denetletiyoruz. Biz SPK'ya bağlı bir şirketiz. Bunun dışında hareket etmemiz mümkün değil. Paralar geldi mi, gelmedi mi konuları gündeme geliyor. Nasıl daha açıklanır bilemiyorum. Yaptığımız her harcama ve her ödeme sabitlenmiştir. Vergi borcu gündemimizde olan bir konudur. Yüzde 56'dan faiz yiyoruz. Borç artış gösteriyor. Bunların altından kalkabileceğimiz projelerimiz var. Bunları yapabilirsek, önümüzdeki yıl içerisinde borcu çok daha yürütülebilir, belki de borçsuz bir Trabzonspor'u, camiamıza hediye edeceğiz. Faizlere yakalanmasaydık daha düşük bir borcu konuşuyor olacaktık" dedi.

Ertuğrul Doğan, aralık ayı sonunda ise 30 milyon Euro gibi bir rakam ödeyeceklerini ifade ederek, bunun altından çıkacaklarını söyledi. Doğan, transferde son kararı Şenol Güneş'in vereceğini aktardı.

Kaynak: İHA

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Ekonomi, Trabzon, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ertuğrul Doğan: Üç Yıllık Planımız Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:29 Halep Havalimanı’nın kontrolü artık muhaliflerde Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde
19:23 Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı
18:58 Bursa’nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7’yi de aşabilir Bursa'nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir
18:40 İran, Esad’a desteğini yineledi: Suriye’nin komşuları oyuna gelmemeli İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
23:40 Halep düştü Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi
23:28 Hüseyin Yücel’den başkanlık sonrası ilk açıklama: Herkes müsterih olsun Hüseyin Yücel'den başkanlık sonrası ilk açıklama: Herkes müsterih olsun
23:05 Samsunspor Nuri Asan Tesisleri’nde yangın çıktı Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde yangın çıktı
22:58 Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor
22:42 Kayyum atanan Batman Belediyesi’nden önceki yönetime çarpıcı sorular Kayyum atanan Batman Belediyesi'nden önceki yönetime çarpıcı sorular
22:36 Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı
22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
22:22 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
22:19 Beşiktaş’ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 20:29:34. #1.11#
SON DAKİKA: Ertuğrul Doğan: Üç Yıllık Planımız Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.