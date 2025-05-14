Ertuğrul Ersoy Bursaspor'a Döndü - Son Dakika
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Ertuğrul Ersoy Bursaspor'a Döndü

Ertuğrul Ersoy Bursaspor\'a Döndü

Bursaspor, eski kaptanı Ertuğrul Ersoy'u 4 yıllık sözleşme ile transfer etti.

14.05.2025 14:36
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BURSASPOR, Süper Lig takımı Gaziantep FK ile yolarını ayıran, Bursaspor'un eski takım kaptanı, defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy'u (28) transfer etti. Ersoy, "Çok duyuyorum, 'Süper Lig'den ikinci lige gidilir mi?' diyenlere cevaben, Bursaspor çağırıyorsa gidilir" dedi.

TFF 3'üncü Lig Şampiyonu Bursaspor, takımının eski kaptanı Ertuğrul Ersoy'u yeniden kadrosuna kattı. 2'nci Lig'e yükselen Bursaspor, Süper Lig takımı Gaziantep FK ile yolarını ayıran, defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy ile Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle, 4 yıllık anlaşma imzaladı. Futbolcu Ertuğrul Ersoy'un Süper Lig Takımı Gaziantep FK'dan alacağı ücretten feragat ederek Bursaspor'a geldiğini söyleyen Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "Camiamızın evladı, gittiği her yerde, gerek yurt içinde gerek yurt dışında göğsünü gere gere Bursasporlu olduğunu ifade etmekten hiçbir yerde çekinmemiş, sevgili Ertuğrul Ersoy kardeşimizin tekrar yuvaya dönüşüyle alakalı imza töreninde bir araya geldik. Bildiğiniz gibi yoğun ve yorucu bir sezonu geride bıraktık. Sezonda bize bu başarıyı yaşatan liderlikle, şampiyonlukla bu işi taçlandırmamıza vesile olan futbolcu kardeşlerime, buradan bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. Yani ciddi anlamda bir emek ve ciddi anlamda bir karakter koydular. Ertuğrul, bildiğiniz gibi Süper Lig takımı olan Gaziantepspor'dan tekrar camiamıza geldi. Bu süreçte orada da ciddi bir alacağından feragat etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu 4 yıllık anlaşmamız, hem Bursaspor'umuz için hem Ertuğrul ve ailesi için hayırlı olur" diye konuştu.

ERTUĞRUL ERSOY: BURSASPOR ÇAĞIRIYORSA GİDİLİR

Kendisine, 'Süper Lig'den 2'nci Lig'e gidilir mi?' diye soranlara cevap veren Futbolcu Ertuğrul Ersoy, "12 yılın ardından burada sizlerin karşısında olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada 3 kez kontrat yeniledim. Bir tanesi ilk profesyonel sözleşmemdi. Bugün yine buradayız. İnanın en heyecanlısı, benim için bugün gerçekleşen imza töreniydi. Biraz da duygulandım. Çok mutluyum. Burada olmak gerçekten benim için çok mutluluk verici bir durum. Bu süreçte benimle birlikte, benim Bursaspor'a gelme arzuma karşılık olarak, aynı şekilde yönetimimizin, değerli bakanımızın bu süreçteki beni istemeleri, transferin zorlu anlarında devreye girip, benim Bursaspor'a gelme arzum konusunda bu süreci kısaltan herkese de çok teşekkür ediyorum. Geçmişte çok güzel şeyler yaşadık. Zor şeyler de yaşadık. Ama artık hepsi geride kaldı. Bugün artık hedefimiz belli. Çok duyuyorum, 'Süper Lig'den ikinci lige gidilir mi?' diyenlere cevaben, Bursaspor çağırıyorsa gidilir. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ertuğrul Ersoy Bursaspor'a Döndü - Son Dakika

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