Ertuğrul Gazi Ortaokulu\'ndan Türkiye İkinciliği

TÜRKİYE Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Okullar Arası Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan Hatay Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri, okullarında arkadaşları ve öğretmenleri tarafından kırmızı halıda törenle karşılandı.

Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ndeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri İbrahim Demir, (11), Hayri Demir (11), Hasan Sami Demir(11) ve Muhammed Sellum (11) Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada ilk önce Hatay il şampiyonluğunu kazandı. Takım daha sonra Akdeniz Bölge Şampiyonası'nda elde ettikleri derece ile Bursa'da düzenlenen Okullar Arası Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Başarılı öğrenciler turnuvada Türkiye ikinciliği elde etti. Başarının ardından okullarına dönen öğrenciler, kırmızı halı ile ve meşale gösterisi ile görkemli şekilde karşılandı. Okul müdürü, öğretmen ve öğrencilerin oluşturduğu koridordan geçen ekibe çeşitli hediyeler verildi.

Beden Eğimi Öğretmeni Necdet Can Yücel, "Çocuklarımızın yaklaşık 2,5 yıllık bir antrenman süreci vardı. Beşinci sınıftan itibaren çocuklarımız düzenli olarak antrenman yaparak bu başarıya ulaştılar. Önce Hatay'da büyük bir derece elde ederek büyük takımların olduğu gruplardan birincilikle çıkarak başarıya imza attılar. Devamında bu sporda Akdeniz bölgesi gibi önemli bir bölge olan grubun içerisinden çıkarak bölge ikincilliğini elde ettiler. Daha sonra Bursa'da yapılan turnuvada da Türkiye ikinciliğini elde ettiler. Bursa'da tek mağlubiyetimiz var o da final maçında gerçekleşti. Turnuva sürecinde takımımız hiç mağlup olmadı bu süreçte takımımıza destek veren herkese sonsuz teşekkürler ediyorum" dedi.

Okul Müdürü Gökhan Hezan ise öğrencilerin aldığı başarılarından dolayı övgü ile söz ederek, verecekleri hediyenin başarının yanında küçük kaldığını söyledi. Hezan, öğretmen ve öğrencileri kutladı, başarılarının devamını diledi. Hezan, ayrıca başarılı olmalarında mahalle halkının ve velilerin de katkısı olduğunu kaydetti.

Öğrencilerden Hasan Sami Demir ise 2024'ten bu yana çalıştıklarını belirterek, katıldıkları şampiyonada elde ettiği derece için emeği geçen herkese teşekkür etti.