Ertuğrul Gazi Ortaokulu'ndan Türkiye İkinciliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ertuğrul Gazi Ortaokulu'ndan Türkiye İkinciliği

Ertuğrul Gazi Ortaokulu\'ndan Türkiye İkinciliği
11.06.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri, Bocce Bowling Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu.

TÜRKİYE Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Okullar Arası Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan Hatay Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri, okullarında arkadaşları ve öğretmenleri tarafından kırmızı halıda törenle karşılandı.

Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ndeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri İbrahim Demir, (11), Hayri Demir (11), Hasan Sami Demir(11) ve Muhammed Sellum (11) Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada ilk önce Hatay il şampiyonluğunu kazandı. Takım daha sonra Akdeniz Bölge Şampiyonası'nda elde ettikleri derece ile Bursa'da düzenlenen Okullar Arası Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Başarılı öğrenciler turnuvada Türkiye ikinciliği elde etti. Başarının ardından okullarına dönen öğrenciler, kırmızı halı ile ve meşale gösterisi ile görkemli şekilde karşılandı. Okul müdürü, öğretmen ve öğrencilerin oluşturduğu koridordan geçen ekibe çeşitli hediyeler verildi.

Beden Eğimi Öğretmeni Necdet Can Yücel, "Çocuklarımızın yaklaşık 2,5 yıllık bir antrenman süreci vardı. Beşinci sınıftan itibaren çocuklarımız düzenli olarak antrenman yaparak bu başarıya ulaştılar. Önce Hatay'da büyük bir derece elde ederek büyük takımların olduğu gruplardan birincilikle çıkarak başarıya imza attılar. Devamında bu sporda Akdeniz bölgesi gibi önemli bir bölge olan grubun içerisinden çıkarak bölge ikincilliğini elde ettiler. Daha sonra Bursa'da yapılan turnuvada da Türkiye ikinciliğini elde ettiler. Bursa'da tek mağlubiyetimiz var o da final maçında gerçekleşti. Turnuva sürecinde takımımız hiç mağlup olmadı bu süreçte takımımıza destek veren herkese sonsuz teşekkürler ediyorum" dedi.

Okul Müdürü Gökhan Hezan ise öğrencilerin aldığı başarılarından dolayı övgü ile söz ederek, verecekleri hediyenin başarının yanında küçük kaldığını söyledi. Hezan, öğretmen ve öğrencileri kutladı, başarılarının devamını diledi. Hezan, ayrıca başarılı olmalarında mahalle halkının ve velilerin de katkısı olduğunu kaydetti.

Öğrencilerden Hasan Sami Demir ise 2024'ten bu yana çalıştıklarını belirterek, katıldıkları şampiyonada elde ettiği derece için emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ertuğrul Gazi, Türkiye, Hatay, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ertuğrul Gazi Ortaokulu'ndan Türkiye İkinciliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dervişoğlu: “Öcalan’a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı’na çıkacağım Dervişoğlu: "Öcalan'a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı'na çıkacağım
27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek... 27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek...
Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz
Mertens’ten Galatasaray’a beklenmedik cevap Mertens'ten Galatasaray'a beklenmedik cevap
Aziz Yıldırım’dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın Aziz Yıldırım'dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın
CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi

12:42
CHP’de kazan kaynarken İnce’den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
12:22
ABD’den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
12:06
Dünya Kupası’nda skandal Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
11:52
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
11:42
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
11:23
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 13:14:13. #7.13#
SON DAKİKA: Ertuğrul Gazi Ortaokulu'ndan Türkiye İkinciliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.