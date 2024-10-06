Ertuğrul Sağlam'dan İstanbulspor Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika
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Spor

Ertuğrul Sağlam'dan İstanbulspor Maçı Değerlendirmesi

Kocaelispor'un başarısını vurgulayan Sağlam, hakem hatalarına dikkat çekti ve takım ruhu üzerine konuştu.

06.10.2024 22:37
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Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, sezon başından bu yana birçok şanssızlık yaşadıklarını ve takımın aleyhine hakem kararları olduğu belirterek, "Bugün bu takımın ligin zirvesinde olması büyük bir başarıdır. Şimdi yapmamız gereken bir iş var; yükseklerde rüzgar sert ediyor. Oranın sorumluluğu daha fazla" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Bizim için güzel bir maç oldu. Soyunma odasında maça çıkarken oyuncularımızdan şunu istedik; bugüne kadar ne yaptıysanız daha fazlasını yapmak zorundasınız. Arkadaşınıza yardım konusunda yapabileceğinizin en iyisini yapmak zorundasınız, daha fazla sorumluluk almak zorundasınız. Sizlere olan inancın boşa olmadığını göstermelisiniz. Bugün liderliği alıp sezon sonuna kadar bırakmadan devam etmeyi konuştuk. Kazandığımız toplarla rakibin belli bölgelerde açıkları vardı onu iyi değerlendirip, ilk golde hafta boyunca çalıştığımız ve onu da maça taşımak istediğimiz yerden oldu. Devre arasında rakibe topu vermeyelim istedik ki istediğimiz gibi de geçti. Rakibin yaptığı 3 değişiklikle hücumda üretken olabileceğini düşündük. Arkada boşluk verebileceğini de düşünüyorduk. Güzel de bir gol oldu. 3-0'dan sonra attığımızdan çok daha fazlasını bulabileceğimiz maç oldu. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Sezon başından beri, sonradan katılan oyuncular, aleyhimize bariz hakem hataları, bir takımın başına gelebilecek, sezon boyunca görebileceği kırmızı kartları iki maçta gördük. Bize gol atarak maç kazandırabilecek oyuncuyu hala takıma katamadık, ona da acil şifalar diliyoruz. Bugün bu takımın ligin zirvesinde olması büyük bir başarıdır. Şimdi yapmamız gereken bir iş var; yükseklerde rüzgar sert ediyor. Oranın sorumluluğu daha fazla. Bunu da göstererek orada kalmalıyız. Daha fazla çalışarak gerekeni yapmalıyız. Milli arada eksikliklerimizi ortadan kaldırarak daha iyi bir takım görüntüsüne ulaşmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Oğulcan Çağlayan'ın oyundan alınırken çıkmak istememesi ile ilgili gelen soruya Sağlam, "İletişim kopukluğu olmadı. Oğulcan'da da iki maçtır oynamama fiziksel eksikliği var. Oyunun gidişatını düşünüyoruz, hamleler yapmak istiyoruz. Oyundan çıkmak istememesi mutluluk verici olay" diye konuştu.

"Kendi taraftarımızın önünde ıslıklandığında etkileniyorsun"

Ertuğrul Sağlam, takımın iç saha maçlarında taraftarların eleştirisi ve tepkileri üzerine ise, "Bazı oyuncularımızda tedirginlikler görünüyor. Profesyonellik bunu gerektirmiyor, çıkacaksın her türlü olumsuzluğa karşı direneceksin. Kendi taraftarımızın önünde yaşamak, uğultu, ıslık duyduğun zaman çok daha fazla etkileniyorsun. Övgünün olduğu yerde eleştiri olacak. Biz buna açığız. Oyunun içerisinde oyuncunun motivasyonunu düşürecek şeyler bize zarar veriyor" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam'dan İstanbulspor Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika

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