Ertuğrul Sağlam: Galibiyetin Keyfi - Son Dakika
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Ertuğrul Sağlam: Galibiyetin Keyfi

Kocaelispor Teknik Direktörü Sağlam, Karagümrük galibiyetinin ardından Sakaryaspor'a hazırlanacaklarını belirtti.

02.11.2024 23:53
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- Ertuğrul Sağlam: "Galibiyetin keyfini yaşayacağız"

KOCAELİ - Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Fatih Karagümrük maçının ardından, "Galibiyetin keyfini yaşayacağız ve ardından Sakaryaspor maçına hazırlanacağız" dedi.

Trendyol 1.Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam açıklamalarda bulundu. Sağlam, "Geçen haftaki, hiç istemediğimiz, bizi çok üzen Ankaragücü mağlubiyetinden hemen sonra üzülüp karalar bağlamak yerine; gece geldik ve hemen Karagümrük maçı için hazırlanmaya başladık. Nasıl iyi oynarız, nasıl taraftarımızı mutlu ederiz ve daha ofansif oynayarak nasıl 3 puanı alırız diye hafta boyunca çalıştık. Karşımızda iyi bir takım vardı. Son haftalardaki form durumu da net şekilde ortada. Böyle bir takıma karşı maçın başından sonuna oyunu yöneten, yönlendiren, zaman zaman ofansif tıkansak da yüzde 62 topa sahip olma oranıyla, 18 şut atıp 6'sında isabetle oynadık. İlk yarı kalecinin müthiş iki kurtarışı, Cihat'ın pozisyonu var. Skoru ilk yarı da kendi lehimize çevirebilirdik. İkinci yarı golü bulduk. Gole kadar da baskı kurduk. Bundan önceki iç saha maçlarına nazaran daha oyunu istediği gibi oynayıp daha üreten takım olduk. Bunun yanında rakip ceza sahasına topla 32 defa girmişiz. İstatistiksel anlamda da üstünlüğü kurduğumuz, golden sonraki pozisyonda çok net faulü Halil hocanın vermemesi, 4.hakemin ısrarla uyarmasına rağmen Halil hocanın vermemesi bence düşündürücü. Kalemize gelen ve isabet bulan bir tane top da o oldu" diye konuştu.

"Golden sonra oyuncularımız reaksiyon gösterdi"

Golden sonra oyuncularının reaksiyon gösterdiğini vurgulayan Sağlam, "Daha tempolu oynamaya başladık. Pozisyonlar da bulduk. Galibiyet golünü uzatmalarda da olsa bulduk. Hak ettiğimiz gol, hak ettiğimiz galibiyetti. Oyuncularımızın ayaklarına sağlık. İyi oynayarak kazanmış olmak mutluluk verici. Bu güne kadar performans olarak çok fazla işin içine alamadığımız, takıma katkı sağlayamamış oyuncular da bugün sorumluluk aldı. Galibiyette pay sahibi oldular. Markao'nun da iyi performansla aramıza dönmesi bizim adımıza sevindirici. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Alınan bir kötü sonuçtan sonraki hafta bu gidişatı, olumsuz havayı tersine çevirmek çok önemli durumdur, bizim gibi hedefi olan takımlarda. Birilerinin kafasında da bu endişe olabilirdi. Ama bugün iyi oynayarak, oyuna hakim olarak, her oyuncunun sorumluluk aldığı bir üç puan bizim için mutluluk verici. Gelecek adına da bizi daha mutlu eden, umutlandıran durum. İnşallah bu performansı devam ettirmemiz lazım. Ki haftaya bunun gibi karşılaşma var. Önce bu maçın mutluluğunu yaşayacağız, yarından itibaren de maçın analiziyle beraber yaptığımız iyi şeyleri daha nasıl artırabiliriz, hataları nasıl azaltabiliriz çalışacağız. Güzel bir galibiyet, güzel oyunla. Bugün bunun keyfini yaşayacağız. Hep birlikte yaşayalım. Sonra da camiamız için önemli olan karşılaşmaya hazırlanacağız. Karagümrük iyi bir takım. Puan cetveli ve son haftalardaki grafiği de bunu gösteriyor. Onlara da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizim için 3 puanlık lig maçı ama camia için 3 puandan fazlası"

Sakaryaspor maçıyla ilgili soruya Ertuğrul Sağlam, "Geçen yıla nazaran daha iyi takımız. Bu sene çok uzun süredir olmayan işler olmaya başladı. O yüzden bunlara bir tane daha eklemek istiyoruz. Bizim için bir lig maçı, ortada yine 3 puan var. Ama camia için 3 puandan fazlası var. Oyuncuların üzerine baskı hissettirecek şekilde doğru yönetip, o gün oyuncularımızın daha soğukkanlı olmasını sağlamamız gerekir. Bu çok uzun ve meşakkatli yol. Zaman zaman sendeleyeceğiz, zaman zaman düşeceğiz, önümüze engeller çıkacak. Bütün bu engelleri aşmamız, olumsuzlukları kenara atmamız için binlerce insanı mutlu edecek hedefimiz var. Bu maçta da bizim için zor bir şey vardı aslında. Haftaya zor rakiple, zor atmosferde oynayacağız. Ama şunu söylemek istiyoruz; bu engelleri ortadan kaldırmak, yolumuzu temizlemek için çok değerli, güzel bir hedefimiz var" yanıtını verdi.

"Transfer çalışmalarına başladık ama isim vermeyeceğim"

Transferle ilgili yol haritasıyla ilgili olarak da Sağlam, "2 gün önce başkanımızla konuştuk. Futbol şubemizle beraber. Devre arası transfer dönemi, sizlerle isim paylaşamayacağım. Devre arasına kadar bu oyuncularla gitmemiz lazım. Onların moral ve motivasyonunu da üst seviyede tutmalıyız. Şu da gerçek ki; lig zorlu lig. 8-9 tane kadro kalitesi yakın takım var. Alt grup da yakın. Kaldı ki ikinci yarı çok daha zor olacak. O yüzden bizim kadromuzu daha kaliteli hale getirmemiz gerekiyor. Sakaryaspor maçından sonra milli maç arasında çalışmalarımız daha somut olarak devam edecek. Ondan sonra da çok fazla zamanımız yok. Maçlar devam ederken oyuncuları canlı izlemek önemli. Dolayısıyla bu konudaki çalışmalarımız başladı, devam ediyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam: Galibiyetin Keyfi - Son Dakika

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