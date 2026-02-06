Ertuğrul Sağlam'dan genç sporculara ilham veren ziyaret - Son Dakika
Ertuğrul Sağlam'dan genç sporculara ilham veren ziyaret

06.02.2026 12:39  Güncelleme: 12:44
Bursaspor'un efsanevi teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Osmangazi Belediyespor'un genç tenisçileriyle bir araya gelerek sporun karakter inşasındaki önemini vurguladı. Sağlam, başarı için disiplinli antrenmanın gerekliliğini ve ahlaklı duruşun sporculukta değerini belirtti.

Bursa spor'a 2010 yılında yaşattığı tarihi şampiyonlukla Türk futboluna adını altın harflerle yazdıran deneyimli teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Osmangazi Belediyespor'un geleceğe umutla bakan başarılı tenisçileriyle bir araya geldi.

Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve Ertuğrul Sağlam'ın adını taşıyan spor tesisinde gerçekleşen anlamlı buluşmada kariyeriyle iz bırakan teknik adama, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ile birim müdürleri eşlik etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte genç sporcularla yakından ilgilenen Sağlam, sporun yalnızca fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda güçlü bir karakter inşası olduğunu belirtti.

Genç sporculara öğütlerde bulunan Ertuğrul Sağlam, başarının disiplinli antrenman ve eğitim hayatıyla birlikte yürütülmesiyle mümkün olduğunu söyledi. Hem iyi bir sporcu hem de iyi bir birey olmanın önemine dikkat çeken Sağlam, Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" sözünü hatırlatarak ahlaklı duruşun sahadaki başarı kadar değerli olduğunun altını çizdi.

Bunun yanı sıra gerçekleştirilen ziyaret kapsamında spor tesisinde incelemelerde bulunan Sağlam, kortta çocuklarla tenis oynayarak keyifli ve samimi görüntüler sergiledi. Sporcuların her zaman yanında olduğunu hatırlatan başarılı teknik direktör, sözlerine şu şekilde devam etti;

"Öncelikle bu tesisin hayata geçirilmesinde emeği olan belediye başkanlarımız; Mustafa Bozbey ve Erkan Aydın'a, geçmişte önemli rol üstlenen Recep Altepe ile Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten güzel bir hizmet başlatıldı ve bugün de mevcut başkanlarımız tarafından devam ettiriliyor. Burada çocuklarımıza ve gençlerimize hayatlarına değer katacak çok önemli bir çalışma yürütülüyor. Hem iyi bir sporcu olarak yetişmeleri hem de ülke sporuna uzun yıllar hizmet edebilmeleri açısından gerçekten büyük emek harcanıyor. Bizler de elimizden geldiğince burada olup çocuklarımızın motivasyonuna katkı sağlamaya çalışacağız. Hem adımızın yaşatılması hem de böyle güzel bir hizmetin içinde olmak bizim için çok değerli. Herkese tekrar çok teşekkür ediyorum, gerçekten çok mutluyum."

Buluşma, genç tenisçilerin Ertuğrul Sağlam ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona ererken, sporcular bu anlamlı ziyaretin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi. Ayrıca Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Ertuğrul Sağlam'a günün anısına teşekkür plaketi takdim etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.