Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor ile anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Spor

Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor ile anlaşma imzaladı

Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, sezonun ortasında takımdan gönderildikten sonra tekrar göreve getirildi. Sağlam, kariyerinde ilk defa sezonun ortasında bir takımla anlaşma imzaladığını belirtti. Sağlam, takıma hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ve kulüp için çalışmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Çorum maçına odaklandıklarını ve zafere ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

14.05.2024 00:16
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- Ertuğrul Sağlam, teknik adamlık kariyerinde bir ilke imza attı

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam:

"Sezonun bu bölümünde ilk defa bir takımla anlaşma imzalıyorum"

"Benim evim burası, kulüp tesisleri"

"Başkanımız, yöneticilerimiz 'Bu kulübün sana ihtiyacı var' dedi"

KOCAELİ - Sezonun ortasında takımdan gönderilen, Sakaryaspor yenilgisinin ardından tekrar Kocaelispor'un başına getirilen teknik direktör Ertuğrul Sağlam, kariyerinde bir ilke imza attı.

Trendyol 1. Lig'de play-off oynayacak Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yeniden anlaşma sağladı. Dün takımın başına geçen tecrübeli teknik adam, bugün antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Hiç istemediğimiz bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık"

Kocaelispor'a tekrar hizmet edecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade eden Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "20 yıla dayanan teknik direktörlük hayatımda sezonun bu bölümünde ilk defa bir takımla anlaşma imzalıyorum. Prensiplerim itibariyle hep sezon başı takımları alıp, kendi takımımızı organize edip güzel bir hazırlık dönemiyle sezona başlamayı seven bir yapım var. Fakat bu sefer gerek kalbim, gerek duygularım bana bu prensibimi yıkmamı söyledi. Biz sezon başı buraya gelirken çok güzel hedeflerimiz vardı, takımı Süper Lig'e çıkarıp sonra Süper Lig'de Kocaelispor'un eski o şaşalı dönemlerini yaşayıp, sonrasında da Avrupa kupalarıyla devam edebilecek hayalin peşinden geldik buraya. Geldiğimiz günden itibaren çok çalıştık, çok fedakarlık yaptık. Benim evim burası, kulüp tesisleri. Buradaki yeniden yapılanmanın tesisleşmenin, tesisi inşa ederken Kocaelispor'un vizyonuna ve adına yakışır bir hale getirelim diye uğraşırken diğer taraftan da takımımızı nasıl hedeflediğimiz doğrultuda iyi hale getiririz diye mücadele verdik. Sahanın çiminden, fitness salonunun temeline, halısından mutfaktaki sandalyeye kadar kulübün her şeyinde emeğim var benim. Bu kadar mücadeleden fedakarlıktan ve çalışmadan sonra maalesef hiç istemediğimiz bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık. Sonrasında başkanımız, yöneticilerimiz 'Bu kulübün sana ihtiyacı var' dedi. Benim bu çağrıya kayıtsız kalmam mümkün değildi. Hiç düşünmeden geri geldim. Allah'ın adaletine tüm kalbimle inanıyorum" diye konuştu.

"Bir kaç gün içinde çocukları ayağa kaldıracağız"

Hiç düşünmeden takımın başına geldiğini belirten Sağlam, "Takımın düşüşe geçtiği o süreçte birçok insan bana söylediği, 'Hocam iyi düşündün mü?' dediler. Ben de iyi düşündüğümü söyledim. Bu taraftara, bu camiaya, bu oyuncu grubuna inandığım için buradayım. Yine onlar sorumluluk alacaklar. Bu çocuklar her sıkıntılı sürecin arkasında toparlanmayı becerdiler. Ben yine Çorum'da bunu gerçekleştireceklerine inanıyorum. Bir kaç gün içinde çocukları ayağa kaldırıp, onları bizim için final maçı niteliğindeki maça kadar hazırlayıp, Çorum'u yenip sonraki rakibimizle mücadelemizi bekleyeceğiz. Ben bu camiaya inandığım için buradayım" diye konuştu.

"Geçmişi tamamen unuttuk"

Geçmişi çok fazla sorgulamadığını söyleyen Sağlam "Oyuncularıma, 'Geçmişteki olumsuzlukları tamamen kafanızdan silin' dedim. Tüm odağımız Çorum maçı. Camiadaki herkesin bu maça odaklanmasını, bu maçı yaşamasını ve Allah'ın izniyle Perşembe akşamı o maçı nasıl kazanırızı düşünmesini istiyorum. Ben de böyle yapıyorum. Geçmişi tamamen unuttuk" dedi.

Çorum maçını değerlendiren Sağlam, "Olanda bir hayır vardır. Bu maçı bizim Çorum'da oynamamız gerekiyor. Deplasmandaki Çorum maçını televizyondan izledim. Gayet iyi oynadı takım, çok rahat kazanabilirdi. Bizim tekrar gidip, Çorum'da Çorumspor'u yenmememiz için bir sebep yok. Gideceğiz, kazanacağız. 30 Mayıs'ta zafere ulaşmamız için Perşembe'yi geçmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ertuğrul Sağlam, Çorum, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor ile anlaşma imzaladı - Son Dakika

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