Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: Tek Odağımız Kocaelispor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, tek odağının Kocaelispor olduğunu açıkladı.

Sağlam, Beşiktaş'la görüşme yaptığı yönündeki haberlerle ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ertuğrul Sağlam, açıklamasında, "Beşiktaş'ın gönlümüzdeki yeri her zaman özel ve ayrı olsa da şu anda Kocaelispor ile inandığımız, belirlediğimiz hedefe yürüyoruz. İki hafta önce de Azerbaycan Milli Takımı için benzer bir süreç yaşanmıştı. İlgi, nezaket ve güzel mesajlar için teşekkürler. Tek odağımız Kocaelispor." ifadelerini kullandı.