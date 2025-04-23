Ertuğrul Tacir Oğulları\'ndan Ziyaret

Bilek Güreşi Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan Ertuğrul Tacir Oğulları Ortaokulu sporcuları Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Kayseri'de yapılan Bilek Güreşi Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan Ertuğrul Tacir Oğulları Ortaokulu sporcuları Huri Uçar, Leyla Dulda, Türkiye ikincisi olan Derya Kısa ve Türkiye dördüncüsü olan Gümüş Nur Çarkıt ile Antrenörleri Davut Gökdoğan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ettiler.

Elde ettikleri başarıdan dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Eylül ayında Bulgaristan'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Huri Uçar ve Leyla Dulda'ya başarılar diledi. - KAYSERİ