Erzincan'da 15 Yaş Altı Güreş Müsabakaları Başladı

Erzincan'da 35 ilden 725 sporcunun katıldığı 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları Erzincan'da başladı.

Türkiye Güreş Federasyonunun organizesiyle Erzincan Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu'nda düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları 35 ilden 725 sporcunun katılımıyla başladı.

Güreşçiler dereceye girmek ve Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için minderde ter döküyor.

Turnuva süresince her sıklette ilk 10'a giren sporcular, federasyonunun belirleyeceği ilde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Müsabakalar 3 gün sürecek.