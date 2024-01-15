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Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Eleme Yarışları Erzincan'da Başladı - Son Dakika
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Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Eleme Yarışları Erzincan'da Başladı

Türkiye Kayak Federasyonunun faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Eleme Yarışları, Erzincan'da başladı. Ergan Kayak Merkezinde düzenlenen eleme müsabakalarında 30 ilden 12, 14, 16 ve 18 yaş altı ile büyükler kategorilerinde yaklaşık 600 sporcu, kıyasıya mücadele etti. Birinci günün sonunda dereceye giren sporcular madalyalarını aldı. Yarışlar yarın da devam edecek.

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Eleme Yarışları Erzincan\'da Başladı
15.01.2024 - 17:53,  Güncelleme: 18:05
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Türkiye Kayak Federasyonunun faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Eleme Yarışları, Erzincan'da başladı.

Ergan Kayak Merkezinde düzenlenen eleme müsabakalarında 30 ilden 12, 14, 16 ve 18 yaş altı ile büyükler kategorilerinde yaklaşık 600 sporcu, kıyasıya mücadele etti.

Sporcular derece yapabilmek için kıyasıya yarıştı. Nefes kesen yarışların birinci gününde dereceye giren sporcular madalyaları verildi. Yarışlar yarında Erzincan'da devam edecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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