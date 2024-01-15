Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Eleme Yarışları Erzincan\'da Başladı

16:58 • •
Türkiye Kayak Federasyonunun faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Eleme Yarışları, Erzincan'da başladı.
Ergan Kayak Merkezinde düzenlenen eleme müsabakalarında 30 ilden 12, 14, 16 ve 18 yaş altı ile büyükler kategorilerinde yaklaşık 600 sporcu, kıyasıya mücadele etti.
Sporcular derece yapabilmek için kıyasıya yarıştı. Nefes kesen yarışların birinci gününde dereceye giren sporcular madalyaları verildi. Yarışlar yarında Erzincan'da devam edecek. - ERZİNCAN
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