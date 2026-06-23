Erzincan\'da Atlı Cirit Müsabakaları Tamamlandı

Erzincan'da düzenlenen 2026 yılı Kulüpler İl Birinciliği Atlı Cirit müsabakaları sona erdi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, müsabakalar Fatih Mahallesi'ndeki atlı cirit sahasında gerçekleştirildi.

Atlı spor kulüplerinin katılımıyla düzenlenen organizasyonda sporcular, geleneksel Türk sporları arasında yer alan atlı ciritte mücadele etti.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından organizasyona katılan tüm atlı spor kulüplerine teşekkür edildi.

İl birinciliğini elde ederek Erzincan'ı sonraki organizasyonlarda temsil etmeye hak kazanan Erzincan Atlı İhtisas Spor Kulübü sporcularına başarı dilekleri iletildi. - ERZİNCAN